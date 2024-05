System Shock Remake: Für PS5 erschienen – Launch-Trailer und Testwertungen

Am heutigen Dienstag ist die Neuauflage von "System Shock" für PS5 und PS4 erschienen. Dazu hat Sony einen Launch-Trailer veröffentlicht.

Ein Jahr nach dem PC-Release ist nun auch die PlayStation dran: Das Remake von „System Shock“ ist heute erschienen!

Sowohl für PS5 als auch PS4 ist der Genre-Mix jetzt erhältlich. Der Preis liegt bei 39,99 Euro.

Testwertungen auf Metacritic liegen seit gestern vor – allerdings nur neun Stück. Daraus resultiert ein Metascore von 73 Punkten.

„Eine großartige Gelegenheit für Konsolenspieler“

Unter anderem schreibt God is a Geek, von denen 80 Punkte stammen, Folgendes im Schlusswort: „System Shock auf der PS5 ist eine großartige Gelegenheit für Konsolenspieler, das hervorragende Remake eines Klassikers von Nightdive Studios zu erleben.“

Daily Star schließt sich dem an und vergibt ebenfalls 80 Punkte: „Obwohl diese Art von Spiel in den letzten Jahrzehnten offensichtlich besser und umfangreicher gemacht wurde, werden Spieler der alten Schule es lieben, in diese Welt einzutauchen. Moderne Spieler finden es vielleicht interessant, aber nicht lebenswichtig.“

75 Punkte sind von Player 2: „Zumindest sollte jeder, der sich in Deus Ex, Dishonored, Bioshock, Prey und vielen anderen Titeln verloren hat, sich ansehen, wo alles begann.“

Immerhin 70 Punkte sind von Finger Guns: „System Shock ist ein Klassiker und Nightdive Studio hat es geschafft, ihn auf moderne Hardware zu bringen. Das Spiel besticht durch ein packendes Gameplay, eine unnachgiebige Atmosphäre und einen Bösewicht, der mit SHODAN ein echtes Multitalent ist – ein unglaubliches Remake. Die Konsolenerfahrung ist nicht die beste, aber das tut dem Großvater der immersiven Simulationen keinen Abbruch.“

Im PLAY3-Test haben wir ausführlich beschrieben, wie gelungen die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1994 ist.

Zur Veröffentlichung hat Sony PlayStation heute einen Launch-Trailer hochgeladen, der euch ein paar Eindrücke verschafft:

