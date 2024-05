Tomb Raider 1-3 Remastered: Keine Lust auf digital? Frohe Kunde für alle Sammler

Im Februar kehrten die ersten drei Ableger der legendären Serie in Form von „Tomb Raider 1-3 Remastered“ in einer technisch und spielerisch aufpolierten Version auf die Konsolen und den PC zurück.

Zum Leidwesen von Sammlerinnen und Sammlern erfolgte der Release bislang nur in einer digitalen Fassung. Wer sich in Hoffnung auf eine physische Version in Geduld geübt haben sollte, darf sich heute freuen. Wie die Verantwortlichen von Aspyr Media bekannt gaben, erscheint „Tomb Raider 1-3 Remastered“ nämlich in drei unterschiedlichen physischen Fassungen.

Den Anfang macht eine physische Standard-Version, die aller Voraussicht nach am 24. September 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Switch sowie die Xbox-Konsolen erscheint und für knapp 35 Euro den Besitzer wechselt.

Diese Inhalte bietet die Deluxe Edition

Weiter geht es mit der Deluxe-Edition, die am gleichen Tag für die genannten Plattformen erscheint. Hier liegt der Preis bei 54,99 US-Dollar beziehungsweise wohl auch Euro. Die Deluxe-Edition enthält je nach System zum einen eine Disc beziehungsweise Cartridge mit „Tomb Raider 1-3 Remastered“.

Ebenfalls geboten werden ein optisch ansprechendes Steelbook und ein 80 Seiten starkes Erkundungskartenbuch mit allen Karten aus den drei Spielen und den jeweiligen Erweiterungen. Auch Fans von Soundtracks kommen bei der Deluxe-Edition von „Tomb Raider 1-3 Remastered“ auf ihre Kosten.

Während der offizielle Soundtrack der drei Remaster in einer digitalen Version enthalten ist, umfasst eine ebenfalls enthaltene „Greatest Hits“-CD ausgewählte Stücke des Soundtracks.

Collector’s Edition ab sofort vorbestellbar

In Zusammenarbeit mit Limited Run Games kündigte Aspyr Media zudem eine großzügig ausgestattete Collector’s Edition an. Diese schlägt mit 199,99 US-Dollar zu Buche und erscheint für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox-Konsolen und die Switch.

Im Online-Shop von Limited Run Games kann die Collector’s Edition bis zum 23. Juni 2024 vorbestellt werden. Welche Inhalte für den stattlichen Preis von knapp 200 US-Dollar geboten werden, verrät euch die folgende Übersicht.

Die Inhalte der Collector’s Edition im Detail

Physische Version von Tomb Raider 1-3 Remastered für das jeweilige System

Die „Tomb Raider 1-3 Remastered Collector’s Edition“-Box

Klassische Lara-Croft-Pistolenrepliken in beleuchteter Shadowbox

Figuren mit spielgenauen Modellen aus jedem Titel

Set mit drei 12 x 16 Zoll großen Postern

Premium-Sammelkarten

Soundtrack

Steelbook

Kartenbuch

