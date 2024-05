Bis zu 95 Prozent Rabatt: Mehr als 2.000 Angebote für PS4 und PS5

Mittwochs startet Sony im PlayStation-Store in der Regel einen neuen Sale. Und auch heute wurden zahlreiche Spiele mit einem Rabatt versehen. Wie so oft sind wiederkehrende Angebote in der Mehrheit. Und auch neue Bestpreise sollten Spieler auf PS4 und PS5 nicht allzu häufig erwarten.

Für einen Schnäppchenpreis gibt es mal wieder den Horrortitel “Outlast”, der einst auf einen Metascore von 78 kam. Mit schlappen 1,89 Euro seid ihr dabei. Jenseits des 90-Prozent-Rabattes werden 18,99 Euro fällig.

God of War 3, Dishonored und mehr

Für 5,99 Euro ist “Saints Row: The Third Remastered” im Sale vertreten. Hier sparen Kunden im PlayStation-Network ganze 80 Prozent. Das 2019 veröffentlichte “God Eater 3” gibt es für 9,79 statt 69,99 Euro. Ein 80-prozentiger Rabatt lässt den Preis von “Vampyr“schrumpfen. Hier werden 7,99 statt 39,99 Euro fällig. Der Titel ist aber auch in der Extra-Bibliothek von PS Plus enthalten.

Auch “Dishonored: Death of the Outsider“ ist ein Bestandteil von PS Plus Extra, kann im Rahmen des neusten Sales allerdings für 5,99 statt 29,99 Euro erworben werden. Ganze 95 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf von “XCOM 2”. Hier sank der zu zahlende Betrag auf 2,49 Euro.

“Hunt: Showdown” erhält in diesem Jahr ein Upgrade auf die PS5-Version, während der PS4-Support endet. Zuvor könnt ihr euch den Crytek-Titel für 13,99 statt 39,99 Euro schnappen. Das Upgrade wird kostenlos angeboten.

Falls ihr mal wieder etwas überkochen lassen wollt: “Overcooked! 2” ist für 6,24 statt 24,99 Euro im Sale vertreten. “God of War 3 Remastered” packt ihr für 9,99 statt 19,99 Euro obendrauf. “Nioh 2” erhielt einen 50-Prozent-Rabatt, sodass Kunden am Ende nur 19,99 Euro bezahlen. “Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom” wechselt für 9,97 statt 69,99 Euro den Besitzer.

Das waren nur einige wenige der heute gestarteten Angebote. Der gesamte Sale umfasst mehr als 2.000 Deals, die im Laufe des Tages in der Angebote-Kategorie des PlayStation-Stores sichtbar sein sollten.

In der Zwischenzeit könnte ein Blick auf die zuvor gestarteten Sales lohnenswert sein:

Falls euch die Inhalte der PS-Plus-Mitgliedschaft ausreichen: Hier kam es gestern zur Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium. Unsere Meldung dazu verrät, welche Games in den Bibliotheken landeten. Auch die Neuzugänge für PS Plus Essential stehen zum Download bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren