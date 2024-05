Dead Cells Immortalis: Erster Trailer zur kommenden Animationsserie veröffentlicht

Mit "Dead Cells: Immortalis" steht die Verfilmung des gleichnamigen Roguelike-Hits von Evil Empire in den Startlöchern. Einen kleinen Einblick ins abgedrehte Fantasy-Abenteuer gewährt euch der erste Trailer zur Animationsserie.

Vor beinahe einem Jahr haben die „Dead Cells“-Entwickler von Evil Empire auf ihrer hauseigenen Website eine Animationsserie zu ihrem Roguelike-Hit angekündigt. Gemeinsam mit dem Partnerstudio Motion Twin, dem Animationsstudio Bobbypills („Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“) und dem Streaming-Service ADN sollte das Projekt Form annehmen. Inzwischen haben die Verantwortlichen den ersten Trailer zur Cartoon-Show veröffentlicht.

Nun ist die Premiere von „Dead Cells: Immortalis“ nicht mehr allzu lange entfernt, denn schon in knapp vier Wochen geht die Animationsserie an den Start. Wie das Video zeigt, haben sich die Macher für einen sehr stilisierten Zeichenstil entschieden. Den ersten offiziellen Trailer zur Videospiel-Adaption könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen.

Kann ein Monster den Frieden bringen?

Die Story der kommenden Games-Verfilmung entführt euch auf eine verfluchte Insel. Das Eiland wird von einer gefährlichen Seuche, „The Malaise“, heimgesucht. Der König lässt von seinen Alchemisten ein Heilmittel entwickeln – allerdings mit verheerenden Nebenwirkungen. Das vermeintliche Gegenmittel verwandelt die Menschen nämlich in gefährliche Monster! Daraufhin baut der König eine Armee auf, doch die Lage gerät zusehends außer Kontrolle.

Im Königreich gibt es jedoch auch eine Prophezeiung, die den Menschen noch Hoffnung schenkt: Diese besagt, dass eines Tages ein unsterblicher Held mit einem brennenden Kopf erscheinen wird. Er soll mit seiner Macht den für das Chaos verantwortliche Dämonenkönig besiegen und so den Frieden wiederherstellen. Blöd nur, dass der vermeintliche Held überhaupt keine Lust auf all das hat. Vielmehr möchte er in Frieden gelassen werden und sein Leben leben können.

Ihr möchtet wissen, welche Videospiel-Verfilmungen sich neben Dead Cells: Immortalis noch in Arbeit befinden? Dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht:

Wie eingangs bereits erwähnt, entsteht die Verfilmung des Roguelike-Hits im französischen Animationsstudio Bobbypills. Regie führt Gaspard Sumeire („Das große Abenteuer des kleinen Vampir“) nach einem Drehbuch von Motion Twin (via Filmaffinity). Das Entwicklerstudio fungiert gemeinsam mit Bobbypills darüber hinaus als Produzent des Zeichentrick-Abenteuers. Insgesamt umfasst die Serie zehn Episoden, die jeweils eine Laufzeit von rund sieben Minuten haben.

„Dead Cells: Immortalis“ startet am 19. Juni 2024 exklusiv bei ADN mit französischer Sprachausgabe. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine englischsprachige Version folgen. Ob auch eine deutsche Synchronisation geplant ist, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Offizieller Trailer:

Key Visual:

Was ist eure Meinung zum ersten „Dead Cells: Immortalis“-Trailer?

Weitere Meldungen zu Dead Cells, Dead Cells: Immortalis.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren