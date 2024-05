PS Plus Extra/Premium: Im Juni 2024 verlassen weitere Spiele das Abo, darunter einer der meistverkauften Blockbuster

Seit dem vergangenen Dienstag stehen die Mai-Spiele der PS-Plus-Stufen Extra und Premium zum Download bereit. Gleichzeitig flogen einige Games aus dem Abo. Weitere Weggänge folgen im Juni.

Sony entfernt Spiele aber nicht ohne Vorwarnung aus den Bibliotheken von Playstation Plus. In der Regel erfolgt im Monat zuvor eine Markierung und der PlayStation-Store fasst in einer Liste zusammen, für welche Games die “letzte Chance” gekommen ist. Das gilt auch für die wegfallenden Spiele im Juni 2024.

GTA 5 verlässt im Juni die Extra-Bibliothek von PS Plus

Aus der Bibliothek von PS Plus Extra, auf die auch Premium-Mitglieder einen Zugriff haben, fliegt im kommenden Monat unter anderem der Rockstar-Blockbuster “GTA 5”. Das ist natürlich kein Hinweis auf eine baldige Veröffentlichung von “GTA 6”. Denn diese erfolgt erst im Herbst 2025.

Ebenfalls müssen sich Mitglieder der höherpreisigen Stufen im kommenden Monat von “MotoGP 23” und “The Wild at Heart” verabschieden.

Nachfolgend die (bisher) komplette Liste:

PS Plus Extra:

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

PS Plus Premium:

Baja: Edge of Control HD (PS4)

Ob es nur bei diesen Spielen bleibt, muss abgewartet werden. Auch die Liste der Mai-Weggänge verlängerte sich mit der Zeit, sodass es am Ende deutlich mehr Spiele als zunächst angenommen traf.

Wann werden die aufgelisteten Spiele aus den Bibliotheken entfernt? Das erfolgt in der Regel am Freischalttag der Neuzugänge in den Stufen PS Plus Extra und Premium. Es wäre im kommenden Monat der 18. Juni 2024.

Wann werden die Juni-Neuzugänge für PS Plus Essential, Extra und Premium angekündigt?

Wie es mit PS Plus im Juni weitergeht, kann nicht nur eine Glaskugel beantworten. Neue Essential-Spiele werden immer am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und eine Woche zuvor angekündigt. Jeweils zwei Wochen später wiederholt sich das Prozedere mit PS Plus Extra und Premium.

Nachfolgend die mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential:

Ankündigung am 29. Mai 2024

Freischaltung am 4. Juni 2024

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 12. Juni 2024

Freischaltung am 18. Juni 2024

In der Zwischenzeit können sich Spieler auf eine Reduzierung der Mitgliedsbeiträge einstellen. In Kürze starten offenbar die Days of Play, die Rabatte für PS Plus Essential, Extra und Premium umfassen sollen.

