Call of Duty Black Ops 6: Hier anschauen – Trailer feiert in Kürze Premiere

Am morgigen Dienstag feiert der Trailer zum neuen "Call of Duty" seine Premiere. Alle wichtigen Informationen dazu in diesem Artikel.

Zwei erste Teaser zu „Call of Duty: Black Ops 6“ wurden bereits veröffentlicht, jetzt steht die Veröffentlichung des Trailers bevor. Am morgigen Dienstag um 16 Uhr – also in genau 24 Stunden – ist es so weit.

Erwarten könnt ihr einen Live-Action-Trailer namens „The Truth Lies“. In der Beschreibung steht geschrieben: „Wenn du die Wahrheit suchst, dann suche im Dunkeln.“

Hier die Premiere zum Reveal-Trailer von „Call of Duty: Black Ops 6“:

Playtests laufen schon sehr lange

Die Playtests sollen laut einer Game Designerin von Treyarch schon zwei Jahre laufen. Demnach erscheint der neue Shooter hoffentlich in einem astreinen Zustand – so wie es sich die Spieler wünschen.

Tatsächlich hat das neue „Black Ops“ die längste Entwicklungszeit aller bisherigen Teile haben. Ganze vier Jahre sollen es sein. Ob sich das letztendlich in der Qualität widerspiegelt, bleibt abzuwarten. Nach „Modern Warfare 3“ aus dem vergangenen Jahr liegt die Messlatte jedenfalls nicht gerade hoch: Nur 56 Metascore-Punkte und einen katastrophalen User-Score von 2,1 kann der letzte Ableger vorweisen.

Ob der Release auch für die alten Konsolen PS4 und Xbox One erfolgt? Wahrscheinlich. Darauf weist ein aufgetauchtes Bild sowie die Vermutung von Insider-Gaming hin. Sicher ist natürlich die Veröffentlichung für PS5, Xbox Series X/S (auch via Game Pass) und PC.

Vorherigen Gerüchten zufolge erlebt ihr in der Kampagne wahrscheinlich den Zweiten Golfkrieg aus nächster Nähe. Und möglicherweise ist die Spielwelt diesmal völlig frei begehbar. Einen Vorgeschmack lieferte schon die „MW3“-Kampagne mit den sogenannten Open-Combat-Missionen.

Was den Multiplayer angeht, sind ein paar Map-Klassiker aus den alten „Black Ops“-Teilen zu erwarten. Ansonsten könnt ihr euch wie immer bei den Treyarch-Ablegern auf einen Zombie-Modus einstellen.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren