Frostpunk 2: Game Director erklärt düstere Ausrichtung des Nachfolgers

Am 24. Juli dieses Jahres soll „Frostpunk 2“ für den PC herauskommen. Doch auch eine PS5-Version ist in Entwicklung, wie Anfang des Jahres bestätigt wurde. Was genau ihr von dem Strategiespiel erwarten könnt, erklärte Co-Game-Director Łukasz Juszczyk.

Diesmal soll das Spielerlebnis düsterer ausfallen: „Wir hoffen, dass ein Thema, das näher an unserem Zuhause liegt, auch bei euch ankommt. Das ist unser kreativer Ehrgeiz. Aus dieser Perspektive ist es düsterer.“

Die wichtigsten Spiele des Studios sind düster

Juszczyk erklärt, dass die wichtigsten Spiele von 11 Bit Studios düster sind. Dabei gehe es nicht darum, „deprimierende Spiele um der Depression willen“ machen zu wollen. Vielmehr will das Team die Spieler zum Nachdenken bringen, wofür sich ein düsteres Setting gut anbietet.

Ein tiefgründiges Spiel über „Fröhlichkeit, Regenbögen und Delphine“ würde das Studio eines Tages gerne liefern, scherzt der leitende Entwickler. Doch in der Regel sei ein düsterer Ansatz für so etwas besser geeignet.

Die Handlung ist 30 Jahre nach dem Ausbruch einer globalen Eiszeit angesiedelt. Der Großteil der Menschen wurde infolgedessen ausgelöscht, weshalb es nur noch eine einzige bewohnte Metropole gibt.

Wie der erste Teil läuft das Geschehen wieder in Echtzeit ab. Ihr müsst eure eigene Stadt aufbauen, die Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigen und das Feuer am Brennen halten. Die stetig größer werdende Bevölkerung ist hierbei eine der Herausforderungen. Ihr müsst daher schwere Entscheidungen treffen, die spürbare Konsequenzen haben.

Auf Steam kostet „Frostpunk 2“ 44,99 Euro. Seid ihr an der Deluxe Edition interessiert, könnt ihr zehn Prozent sparen. Somit zahlt ihr 67,49 Euro anstatt 74,99 Euro. Wann der Release für PS5 erfolgt, ist noch unbekannt.

Quelle: DualShockers

