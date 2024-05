Gran Turismo 7: Update bringt fünf neue Fahrzeuge in das Rennspiel

Nachdem es in den vergangenen Wochen etwas ruhiger rund um das Rennspiel „Gran Turismo 7“ war, gibt es jetzt wieder ein Lebenszeichen – und zwar ein besonders interessantes. Der Release eines neuen Updates steht unmittelbar bevor. Und das hat einiges zu bieten.

Vor kurzem meldete sich mit Kazunori Yamauchi der leitende Direktor des Entwicklerstudios Polyphony Digital via X (ehemals Twitter) zu Wort. Sein jüngstes Posting war zwar nicht sonderlich ausführlich, doch zumindest sehr prägnant. Er kündigte nämlich offiziell an, dass die Veröffentlichung des nächsten Updates für „Gran Turismo 7“ für den Verlauf dieser Woche geplant ist.

Einen konkreten Release-Termin nannte Yamauchi zwar nicht. Doch für gewöhnlich erscheinen vor allem die umfangreicheren Inhalts-Updates von „Gran Turismo 7“ am jeweils letzten Donnerstag eines Monats. Sollten die Entwickler an dieser kleinen Tradition festhalten, müsste der neueste Patch für das Rennspiel-Highlight demnach am 30. Mai 2024 zum Download bereitstehen. Diesen Termin sollten sich die Fans daher schon mal dick im Kalender markieren.

Bisher gibt es keine offiziellen Patchnotes für das nächste Update von „Gran Turismo 7“. Allerdings hat Kazunori Yamauchi in dem zuvor erwähnten Tweet nicht nur den baldigen Release angekündigt, sondern auch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht. Darin sind die Silhouetten von insgesamt fünf Autos zu sehen, die aller Wahrscheinlichkeit in Kürze ihr Debüt in dem Rennspiel feiern werden.

Um welche PS-Boliden es sich dabei konkret handelt, hat Yamauchi nicht verraten. Doch zumindest Spekulationen gibt es bereits einige: Demnach dürfen sich die Fans wohl unter anderem auf den Honda NSX aus der japanischen JGTC-Meisterschaft freuen.

Ebenfalls mit an Bord dürften sowohl der Nissan Skyline R31 als auch der Volvo 240 sein. Mit dem Volvo V40 gesellt sich offenbar ein zweiter Volvo hinzu, sofern die Silhouetten nicht trügerisch sind. Beim fünften Fahrzeug könnte es sich um den Honda Civic EG handeln, wie GT Planet berichtet.

Gewissheit werden die Fans im Laufe dieser Woche haben, wenn das neue Update für „Gran Turismo 7“ angekündigt wird. Spätestens dann dürften wohl auch die vollständigen Patchnotes bekannt sein.

