Star Wars: George Lucas über Hollywoods Ideenlosigkeit – KI-Einsatz „unvermeidlich“

“Star Wars”-Schöpfer George Lucas war auf dem Filmfestival in Cannes zu Gast und sprach dort nicht nur über die neuen “Star Wars”-Projekte, sondern auch über die Ideenlosigkeit Hollywoods und den kommenden KI-Einsatz.

Der Erfinder der legendären „Star Wars“-Reihe, wurde gefragt, wie das Kino in zehn Jahren aussehen könnte. Als erfahrener Ex-Filmemacher im Alter von 80 Jahren hat George Lucas dazu natürlich einiges zu sagen. Dabei kritisierte er die fehlende Kreativität in Hollywood.

Fast keine originellen Ideen mehr

„Die Geschichten, die sie erzählen, sind einfach alte Filme: Lasst uns eine Fortsetzung machen, lasst uns eine andere Version dieses Films machen. Und das ist nicht nur bei Filmen so, sondern bei fast allem, es gibt fast keine originellen Ideen mehr“, bemängelt Lucas.

Sein „Star Wars“-Franchise, das Lucas im Jahr 2012 an Disney verkaufte, ist ein Beispiel für endlos neue Filme und Serien. Die nächsten Projekte befinden sich schon in Arbeit, darunter die TV-Show „The Acolyte“ und Episode X mit Rey Skywalker (wieder gespielt von Daisy Ridley).

George Lucas weiß jedenfalls, warum die Branche lieber auf etablierte Marken setzt. „Wenn du hingehst und sagst: Ich habe etwas, das du noch nie gesehen hast und du verstehst es nicht, dann ist es sehr schwer, einen Vertrag zu bekommen“, sagt er.

Wegen der Ideenlosigkeit glaubt Lucas: Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz ist in Zukunft „unvermeidbar“.

„Ich meine, es ist, als würde man sagen: Ich glaube nicht, dass diese Autos funktionieren werden. Bleiben wir einfach bei den Pferden. Bleiben wir bei den Pferden. Und ja, das kann man sagen, aber so funktioniert die Welt nicht“, meint der frühere Filmemacher.

Ähnliche Entwicklung in der Videospielbranche

Bei Videospielen sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Hier kommen ebenfalls immer mehr Neuauflagen in Form von Remakes und Remasters auf den Markt. Außerdem möchten die Entwickler wegen der stetig teurer werdenden Produktionskosten immer weniger Risiken eingehen.

Zusätzlich ist die Künstliche Intelligenz mittlerweile auch bei Spieleentwicklern ein großes Thema. Erst vor ein paar Tagen meinte Naughty Dogs Oberhaupt Neil Druckmann, dass diese Technologie die Grenzen des Storytellings verschieben wird. Zudem sollen durch den Einsatz die Entwicklungskosten und die technischen Hürden kleiner werden.

Auch der PlayStation-Manager Asad Qizilbash sprach über das Potenzial von KI. Dadurch könne jeder Spieler ein individuelles Erlebnis mit viel emotionaleren Erfahrungen geboten bekommen. Der Schwerpunkt verlagere sich dadurch von der Grafik zu immersiven Erzählungen.

Tatsächlich setzt schon ein Großteil der Entwickler auf KI-Tools. Laut einer Umfrage von Unity sind es inzwischen 71 Prozent. Diese Prozentzahl dürfte in den kommenden Monaten und Jahren immer weiter ansteigen.

