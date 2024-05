Baldur’s Gate 3: Sequel sollte nicht aus finanziellen Gründen entstehen, so Lead Writer

Die belgischen Larian Studios, die mit „Baldur’s Gate 3“ einen riesigen Hit landen konnten, werden nicht weiter an der Rollenspiel-Reihe arbeiten. Zwar hatten die Entwickler bereits mit einem DLC für das beliebte „Baldur’s Gate 3“ begonnen, diesen aber wieder eingestellt, da das Team nicht mit dem Herzen dabei war.

Der Rechteinhaber Hasbro ist jedoch recht erpicht darauf, die RPG-Serie fortzuführen. In einem Interview sprach der Narrative Director und Lead Writer von „Baldur’s Gate 3“, Adam Smith, jetzt davon, dass es ihm egal sei, welche Richtung der vierte Teil der Reihe einschlagen würde. Solange der nächste Entwickler dabei ist, weil er auch dabei sein will.

Es sollte nicht nur gemacht werden, um die Gewinne zu steigern

Bei der Digital Dragons Conference in Krakau sprach Adam Smith kürzlich mit den Kollegen von GamesRadar über einen potentiellen Nachfolger zu „Baldur’s Gate 3“. Dabei gab er an, dass ihm egal sei, was in der Fortsetzung passieren würde. Er wünsche nur, dass das nächste Studio ein Spiel aus Leidenschaft und nicht aus finanziellen Gründen entwickelt.

„Ich meine das nicht auf eine harte Art und Weise“, so Smith. „Was ich mir wünschen würde, ist, dass jemand es macht, weil er es machen will, und nicht, weil jemand gesagt hat: Das würde unseren Gewinn im nächsten Quartal steigern.“

Neuer Teil sollte einem ähnlichen Gedankengang wie Larian-Titel folgen

Smith sprach weiter davon, dass Larian sich bei „Baldur’s Gate 3″ weigerte, Qualität für Geld zu opfern und was das Studio zu dem dritten Teil inspirierte. „Wir lieben Baldur’s Gate. Wir wussten immer, dass dies eine Baldur’s-Gate-Geschichte ist. Denn thematisch ging es in Baldur’s Gate immer um Menschen, die in Positionen gebracht wurden, in denen sie die Welt und das Leben der Menschen verändern konnten, die aber gegen etwas in ihrem Inneren ankämpften – ein Erbe, ein Vermächtnis, das sie in die Dunkelheit trieb.“

Larian habe erkannt, dass „Baldur’s Gate 3“ „nicht nur ein Spiel der Vergessenen Reiche war – es war ein Baldur’s Gate-Spiel.“ Smith hofft, dass der potenzielle Nachfolger einem ähnlichen Gedankengang folgt.

„Ich hoffe, dass, wenn es ein Baldur’s Gate 4 gäbe, es aus der gleichen Position heraus entsteht, von der aus jemand sagt: Hier ist das, was ich daran cool finde, und hier ist das, was ich denke, was ich damit machen kann. Ich denke, es gibt viele Geschichten, die man damit erzählen könnte.“

Quelle: GamesRadar

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren