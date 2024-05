Call of Duty Black Ops 6: Aufnahme in Xbox Game Pass steht vor Ankündigung

Jetzt fehlt nur noch die formelle Ankündigung: Nutzer der Xbox-App berichten in den sozialen Netzwerken von einer Pushnachricht, die eine Day-One-Aufnahme von “Call of Duty: Black Ops 6" in den Xbox Game Pass verspricht.

Nach Andeutungen von Xbox-Präsidentin Sarah Bond und einem Bericht des Wall Street Journals, in dem die Aufnahme “bestätigt” wurde, scheint die offizielle Ankündigung unmittelbar bevorzustehen: “Call of Duty: Black Ops 6” landet ziemlich sicher direkt zum Launch im Xbox Game Pass.

Davon berichten in den sozialen Netzwerken mehrere Leute, die über die Xbox-App eine entsprechende Pushbenachrichtigung erhalten haben und Screenshots posten.

Call of Duty: Black Ops 6 zum Pauschalpreis im Abo spielen

In der Pushnachricht heißt es: “Call of Duty: Black Ops 6 kommt später im Jahr am ersten Tag in den Xbox Game Pass!“

Hier liegt es nahe, dass die Pushnachrichten zu früh freigeschaltet wurden. Allerdings könnte es auch ein Teil des Guerilla-Marketings sein, für das die “Call of Duty”-Reihe bekannt ist. Häufig erfolgt kurz nach einem solchen “Leak” die offizielle Ankündigung.

Auch Jez Corden von Windows Central glaubt daran, dass in Kürze mit der offiziellen Bestätigung zu rechnen ist. “Yep, sollte in dieser Woche offiziell angekündigt werden.“

Da für heute die Enthüllung eines Trailers geplant ist, könnte “Call of Duty: Black Ops 6” schon in wenigen Stunden mit dem Game-Pass-Logo beworben werden:

Was bedeutet die Aufnahme für den Xbox Game Pass?

Dass früher oder später ein “Call of Duty” im Game-Pass landen wird, war zu erwarten. Microsoft bewirbt das Abo-Angebot mit der Aufnahme neuer First-Party-Spiele. Bei bereits erhältlichen Titeln der Reihe trat das Unternehmen hingegen auf die Bremse. “Call of Duty: Modern Warfare 3” etwa ist noch immer nicht im Abo.

Für das Zögern gibt es einen stichhaltigen Grund: Die “Call of Duty”-Reihe ist für den von Microsoft übernommenen Publisher Activision Blizzard eine Goldgrube und der Verkauf spült die neuen Titel monatelang auf die vordersten Plätze der Charts.

Mit der Aufnahme in den Game-Pass können sich Spieler für einen Bruchteil der beim Kauf fälligen Kosten durch die Kampagne schießen und sich einige Wochen im Multiplayer-Part messen. Es bleibt abzuwarten, ob es langfristig zu einem Anstieg der Abonnenten kommt.

Gleichzeitig wird darüber spekuliert, dass der Xbox Game Pass mit der Aufnahme von “Call of Duty” teurer wird oder eine neue Stufe erhält:

Aus Marketinggründen werden Änderungen am Abo vermutlich nicht unmittelbar erfolgen, sondern mit Verzögerung. Aber eines ist sicher: Microsoft möchte die vielen Milliarden US-Dollar, die in Übernahmen investiert wurde, wieder zu Geld machen. Behilflich ist dabei nicht zuletzt die weitere Verfügbarkeit von “Call of Duty” auf den PlayStation-Konsolen.

