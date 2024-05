Call of Duty Black Ops 6: Trailer ist da – Launch direkt im Xbox Game Pass

Activision hat einen Live-Action-Trailer zu “Call of Duty: Black Ops 6” veröffentlicht. Er kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden, liefert aber keine Einblicke in das Spiel bzw. in das zu erwartende Gameplay.

Der Trailer hat dementsprechend nicht viel zu bieten und ist weniger als eine Minute lang. Aber es handelt sich um eine stilvolle Schwarz-Weiß-Zusammenstellung historischer Figuren, die die Botschaft „Die Wahrheit lügt“ weitertragen. Auch Saddam Hussein ist dabei, was das Setting im Golfkrieg untermauert.

Call of Duty Black Ops 6 startet im Xbox Game Pass

Außerdem hat Microsoft angekündigt, was im Vorfeld angedeutet, inoffiziell bestätigt und später geleakt wurde: “Call of Duty: Black Ops 6” wird zum Launch in den Xbox Game Pass aufgenommen.

„Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Game Pass-Mitglieder in der Lage sein werden, Call of Duty: Black Ops 6 am ersten Tag über den Game Pass zu spielen“, so Microsoft in einem Xbox-Wire-Post.

Der Name ansich war schon zuvor kein Geheimnis mehr. Kurz nachdem Activision eine Vorschau-Webseite für das Spiel veröffentlicht hatte, wurde am vergangenen Freitag bekannt gegeben, dass „Black Ops 6“ das diesjährige „Call of Duty“ ist. Mehr zum Setting im Golfkrieg werden wir voraussichtlich Ende der kommenden Woche erfahren.

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten Trailer zu “Call of Duty: Black Ops 6” anschauen:

Showcase mit Black Ops 6 am 9. Juni 2024

Ebenfalls erinnert das Unternehmen hinter der Xbox an den Showcase, der in wenigen Tagen veranstaltet wird. So kommt es am 9. Juni 2024 zur Enthüllung von “Call of Duty: Black Ops 6” – direkt nach dem Xbox Games Showcase.

Es wird davon ausgegangen, dass Microsoft bei der Veranstaltung neue Teile von “Gears of War” und “Doom” enthüllen wird. Zudem werden voraussichtlich Termine für kommende Veröffentlichungen wie die “Shattered Space”-Erweiterung von “Starfield”, “Indiana Jones”, “Flight Simulator 2024” und “Avowed” bekanntgegeben.

