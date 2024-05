Days of Play 2024: Attraktive Angebote und vieles mehr in den nächsten 2 Wochen

Days of Play 2024:

Sony hat den Start der Days of Play bekanntgegeben. Schon morgen geht es los. Zwei Wochen lang könnt ihr verschiedenste Angebote und Aktionen in Anspruch nehmen.

Die Days of Play kehren zurück! Ab dem morgigen Mittwoch habt ihr die Gelegenheit, zahlreiche Angebote und Herausforderungen in Anspruch zu nehmen. In diesem Jahr fällt die Aktion umfangreicher denn je aus.

Holt euch kostenlose Avatare ab

Das Ganze läuft bis zum 12. Juni um 23:59 Uhr. In diesem Zeitraum verschenkt Sony einige Avatare an euch, die an beliebte PlayStation-Spiele angelehnt sind. Den Gutscheincode bekommt ihr auf der PS-Plus-Webseite.

Neben dem neuen Essential-Lineup ist weiterhin „EA Sports FC 24“ verfügbar – genauer gesagt bis zum 18. Juni. Somit bekommt ihr mehr Zeit, um diesen Titel einzulösen. Ab dem 3. Juni können Mitglieder von PS Plus zudem ein Roblox-Paket mit einem Avatar von Felix Freezebeard the Yeti herunterladen.

Zusätzlich gibt es ein paar Bonustitel, die ab dem 6. Juni für Premium-Mitglieder verfügbar sind. Dazu gehören folgende Spiele:

PS VR2-Spiele

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

PS2-Spiele

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

PS4- und PS5-Spiele

Diese Titel sind bald im Spielekatalog von PS Plus Extra erhältlich.

Dredge (ab 29. Mai)

Lego Marvel Super Heroes 2 (ab 31. Mai)

Cricket 24 (ab 5. Juni)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (ab 7. Juni)

Ab dem 29. Mai ist zusätzlich noch eine Testversion von „WWE 2K24“ für Premium-Kunden spielbar.

Verdient euch gemeinsam mit Freunden einzigartige Prämien

Während des Events steht eine Reihe an Aktivitäten bereit, durch die ihr einzigartige Prämien erhalten könnt. Eine davon ist die Community-Herausforderung, die drei spannende Challenges mitbringt. Hier müsst ihr mit anderen Spielern kooperieren, um exklusive Prämien freizuschalten.

Ein weiterer Bestandteil der diesjährigen Days of Play sind die PS-Stars-Kampagnen mit neuen Sammlerobjekten. Plus-Mitglieder kriegen noch ein paar weitere exklusive Kampagnen geliefert, die sich auf Titel wie „Dredge“ und „EA Sports FC 24“ konzentrieren.

Ebenfalls nur für Plus-Abonnenten: ein eSports-Turnier in „EA Sports FC 24“. Die Teilnehmer in ausgewählten Ländern haben die Chance, tolle Preise zu gewinnen.

Angebote dürfen bei den Days of Play nicht fehlen. Davon ist nicht nur der PS Store, sondern auch der Direct Store und lokale Händler betroffen.

PS5 und PS VR2 günstiger kaufen

Unter anderem könnt ihr beim Kauf einer PlayStation 5 genau 50 Euro sparen. Wer Interesse an PS VR2 hat, spart wiederum 100 Euro. Ein großer Vorteil hierbei: Kauft ihr eines dieser beiden Hardware-Geräte, dann bekommt ihr kostenlos Netflix Premium für ein Jahr dazu. Sowohl neue als auch bestehende Kunden werden dabei berücksichtigt.

Die unterhalb aufgelisteten Spiele kriegt ihr 20 Euro günstiger.

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part II Remastered

MLB The Show 24

MLB The Show 24: The Negro Leagues Edition

Rise of the Ronin

Rabatte auf PS-Plus-Mitgliedschaften

Möchtet ihr PS Plus beitreten? Dann sollten Neukunden bis zum 9. Juni beitreten, um bis zu 30 Prozent Rabatt zu erhalten. Aber auch Bestandsmitglieder gehen nicht leer aus: Wer auf Extra hochgeht, spart 25 Prozent. Entscheidet ihr euch für ein Premium-Upgrade, dann spart ihr sogar 30 Prozent. Im Übrigen ist von 15 Prozent Nachlass auf Inhalte von Sony Pictures Core die Rede.

Im Gear Store findet ihr weitere Angebote. Auf alle Produkte, wozu zahlreiche Merch-Artikel gehören, gibt es 20 Prozent Rabatt.

Kurz gefasst: Zwei Wochen lang kommen Spieler in den Genuss von Unmengen an lukrativen Angeboten. Haltet die Augen offen und spart eine Menge Geld.

