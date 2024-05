Fairgame$: „Auf dem Weg zu einem AAA-Multiplayer-Erlebnis“

Neues Lebenszeichen zu „Fairgame$“: Wie es um das Live-Service-Spiel von Jade Raymond steht, verrät eine aktuelle Stellenanzeige.

Aktuell suchen die Haven Studios nach einem Produzenten, der unter anderem für die Monetarisierung zuständig sein wird. Darin steckt ein Hinweis auf das zu erwartende Spielerlebnis.

Freiheit, Nervenkitzel und Spielspaß

Unsere erste neue IP für PlayStation ist auf dem besten Weg, ein AAA-Multiplayer-Erlebnis mit einer Vision für eine systemische und sich entwickelnde Welt zu liefern, die sich auf Freiheit, Nervenkitzel und Spielspaß konzentriert und die Spieler über Jahre hinweg unterhalten und beschäftigen wird. Die Haven Studios über ihr erstes Projekt

Weiter heißt es, dass Haven „in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte“ gemacht habe. Wann genau ihr etwas von diesen Fortschritten zu sehen bekommt, bleibt abzuwarten. Einem aktuellen Gerücht zufolge veranstaltet Sony in Kürze ein State of Play. Bis ein großer PlayStation Showcase stattfindet, scheinen wiederum noch ein paar Monate Zeit zu vergehen. Angeblich soll es im September so weit sein, doch auch dabei handelt es sich nur um ein Gerücht aus dem Internet.

Enthüllt wurde dieses Projekt jedenfalls auf dem letzten PlayStation Showcase, der vor genau einem Jahr stattfand. In diesem Multiplayer-Titel werdet ihr gemeinsam mit Freunden epische Heists durchführen. Schließt euch einer Raub-Gruppierung an, um die reichsten Menschen der Welt auszurauben. Dabei dringt ihr in verbotene Orte ein, macht eure Taschen voll und verschwindet wieder.

Auch PvP-Elemente sollen enthalten sein. Zudem war von Sandbox-Gameplay und überraschenden Geschichten die Rede. Seid gespannt.

„Fairgame$“ befindet sich für PS5 und PC in Entwicklung. Sobald wir etwas Neues erfahren, lassen wir es euch umgehend wissen.

