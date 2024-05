Hellblade 2: Wie erfolgreich startet das Vorzeige-Spiel im Xbox-Store?

Ein zentrales Feature der Xbox-Strategie ist der Game-Pass, der allerdings zunehmend in die Kritik gerät. Verglichen mit den vielen Milliarden US-Dollar, die Microsoft in den vergangenen Jahren in die Xbox-Sparte fließen ließ, sei die Nutzung zu gering.

Vor einigen Wochen berichteten wir von einem Artikel des Analysten Piers Harding-Rolls. Er zeigte, dass sich nur ein überschaubarer Teil der Xbox-Spieler mit Game-Pass-Titeln beschäftigt. Gleichzeitig sind Service-Games plattformübergreifend dominierend. Eine Store-Übersicht über die am häufigsten genutzten Xbox-Spiele unterstreicht dieses Ergebnis.

Hellblade 2 muss sich der Live-Service-Macht unterordnen

Die Top 5 der meistgespielten Titel auf Xbox setzt sich aus (meist kostenlos nutzbaren) Service-Games zusammen. Dazu gehören “Fortnite”, “Call of Duty HQ” (bestehend aus “Warfare”, “Modern Warfare 2” und “Modern Warfare 3”), “EA Sports FC 24”, “Roblox” und das frisch gestartete “XDefiant”.

Auf Platz 6, 7 und 8 folgen mit “Diablo 4”, “Minecraft” und “Forza Horizon 5” drei Game-Pass-Titel, bevor es erneut mit Service-Games weitergeht.

Doch wo steckt “Hellblade 2”, das vor einer Woche auf den Markt kam und direkt im Game-Pass landete? In Deutschland verweilt das neuste Projekt von Ninja Theory aktuell auf Platz 12, knapp vor dem “Landwirtschafts-Simulator 22”. In den USA reicht es momentan sogar nur für Platz 23 – trotz der Fullscreen-Werbung im Dashboard.

“Hellblade 2” gehört zur aktuellen First-Party-Offensive von Microsoft und war mehrere Jahre in der Entwicklung. Daher hätten sich viele Spieler vermutlich eine höhere Platzierung erhofft, was bei der Service-Games-Übermacht allerdings schwierig ist.

Da sich Ninja Theory mehr auf die Grafik als auf das Gameplay zu fokussieren schien, dient der Titel innerhalb der Community immerhin dazu, in hinterfragbaren Grafikvergleichen gegen Sony-Spiele zu punkten, darunter “Horizon Forbidden West” und “The Last of Us Part 2 Remastered”. Tatsächlich sind viele Spieler und Tester von der Grafik von „Hellblade 2“ beeindruckt, bemängeln aber den Umfang an Spielinhalten.

Zurück zu den Platzierungen der Rangliste mit den meistgespielten Titeln auf Xbox: Es folgen viele weitere Service-Games, darunter etwa “Destiny 2” vom Sony-Studio Bungie und “War Thunder”. Bethesdas “Starfield” ist trotz Update momentan auf Rang 31 zu finden.

Fortnite Call of Duty HQ EA Sports FC 24 (Xbox Series X/S) Roblox XDefiant Diablo 4 Minecraft Forza Horizon 5 GTA 5 (Xbox One) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege EA Sports 24 (Xbox One) Senua’s Saga: Hellblade 2 Landwirtschafts-Simulator 22 Fallout 4 Rocket League Apex Legends Destiny 2 GTA Online (Xbox Series X/S) Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Valhalla

Im PlayStation-Store ist die Situation ähnlich. Auch hier sind Service-Spiele gefragt, während Sony mit kostenpflichtigen AAA-Spielen zwischendurch punkten kann. Zumindest auf die Blockbuster der größten AAA-Franchises von PlayStation müssen Spieler noch eine Weile warten. Allerdings bahnt sich eine etwas kleinere Überraschung an.

