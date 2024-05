Helldivers 2: Lösung für kickende Hosts kommt, so der Entwickler

Ein Problem in "Helldivers 2" sind Hosts, die ihre Mitstreiter kurz vor Ende des Matches aus dem Spiel werfen. Eine Lösung für das Griefen soll jedoch in Arbeit sein, meint Arrowhead.

In „Helldivers 2“ arbeiten die Spieler leider nicht immer gemeinsam gegen die Feinde der Demokratie. Einige Nutzer berichten über Griefer, die den meisten Spaß daran finden, wenn ihre Mitspieler keinen Spaß haben.

Kritik gab es unter anderem schon an dem Friendy-Fire-System des Spiels. Darüber hinaus beschweren sich die Spieler aber auch immer wieder über Hosts, die ihre Mitspieler aus den Matches werfen, kurz bevor sich diese ihre Belohnungen sichern konnten. Für diese Fälle soll es bald jedoch eine Lösung geben, so der Community Manager Twinbeard.

Fix hat jedoch noch keinen konkreten Termin

Im offiziellen Discord-Channel zu „Helldivers 2“ fragte ein Nutzer kürzlich, ob Spieler 50 Prozent der gesammelten Proben behalten können, wenn sie von dem Lobby-Anführer rausgeschmissen werden, nachdem das Dropship gerufen wurde. Darauf antwortete Twinbeard, dass eine Lösung für dieses Problem auf dem Weg sei.

„Wir arbeiten tatsächlich an einer Lösung, um die Probleme mit, nun ja, kickenden Arschloch-Hosts, wie es jemand einmal eloquent ausgedrückt hat, zu entschärfen“, antwortete Twinbeard darauf auf Discord. „Es gibt noch keinen Termin dafür, aber es wird kommen.“

Spieler haben eigene Ideen für das Griefer-Problem

In den sozialen Medien äußerten sich schon einige Spieler zu den Schwierigkeiten mit den kickenden Hosts und diskutierten eigene Ideen, wie man mit diesem Problem verfahren könnte. Ein Vorschlag lehnt sich an das Spiel „Deep Rock Galactic“ an. In dem Titel erhalten Spieler 25 Prozent der in einer Mission gesammelten Materialien und Erfahrung, auch wenn sie aus der Mission geworfen wurden.

Eine andere Idee ist ein Reputationssystem, bei dem die Spieler von „Helldivers 2“ am Ende eines Matches selbst Punkte vergeben können. Dies könnte dafür sorgen, dass freundliche Spieler zusammenspielen können, während Trolle und Griefer unter sich bleiben müssen.

Ob sich die Entwickler von den Arrowhead Game Studios für eine solche Variante entscheiden, ist noch nicht klar. Vielleicht hat das Studio auch eine ganz andere Lösung im Sinn.

