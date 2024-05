PS Plus Essential: Etwas früher als sonst vorgestellt – Das sind die Neuzugänge im Juni 2024

Am heutigen Dienstag kündigten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nicht nur die „Days of Play 2024“-Aktivitäten an, die in den letzten Tagen bereits durch die Gerüchteküche geisterten.

Darüber hinaus stellte uns das Unternehmen etwas früher als sonst die neuen PS Plus Essential-Titel für den neuen Monat vor. Normalerweise werden diese am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr unserer Zeit vorgestellt. Aufgrund der offiziellen Ankündigung von „Days of Play 2024“ erfolgte die Enthüllung der Neuzugänge für den Monat Juni 2024 bereits heute.

Zum einen dürfen sich alle Abonnentinnen und Abonnenten von PS Plus über eine Verlängerung des im letzten Monat zur Verfügung gestellten „EA Sports FC 24“ freuen. Der virtuelle Kick aus dem Hause EA kann noch bis zum 18. Juni 2024 gespielt werden.

Welche Neuzugänge im Juni 2024 hinzukommen, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Essential: Das sind die neuen Titel im Juni 2024

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake| PS4, PS5

Veröffentlicht am 31. Januar 2023

Metascore: 70

User-Score: 8.4

Score im PS Store: 4.62

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

AEW Fight Forever| PS4, PS5

Veröffentlicht am 29. Juni 2023

Metascore: 64

User-Score: 5.5

Score im PS Store: 3.17

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Produkteintrag im PS Store

Streets of Rage 4| PS4, PS5

Veröffentlicht am 30. April 2020

Metascore: 84

User-Score: 8.2

Score im PS Store: 4.74

Preis im PlayStation Store: 24,99

Produkteintrag im PS Store

Abgerundet wird das Essential-Line-Up im Juni 2024 von einem „Roblox“-Paket mit einem Avatar von Felix Freezebeard the Yeti. Die Freischaltung der heute vorgestellten Titel erfolgt am späten Vormittag des kommenden Dienstags, den 4. Juni 2024.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen optionalen Online-Dienst für die PlayStation-Konsolen. Dieser umfasst je nach Stufe diverse Extras und exklusive Inhalte. Während die Essential-Stufe beispielsweise das alte PS Plus ersetzt, warten in den Stufen Extra und Premium zusätzliche Software-Bibliotheken mit ausgewählten Spielen und Klassikern.

Unsere ausführliche Übersicht verrät euch, mit welchen Preisen die unterschiedlichen Stufen zu Buche schlagen und welche Inhalte auf euch warten. Somit bleiben vor dem Abschluss eures Abos keine Fragen offen.

