PS Plus Extra und Premium: Days of Play mit Bonus-Spielen – PS-VR2-Titel inklusive

Mitglieder von PS Plus Extra und Premium erhalten in den kommenden Tagen einige Bonustitel. Im Fall der höchsten Stufe sind Games für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 dabei.

Sony hatte heute eine Reihe von Ankündigungen und Überraschungen im Gepäck. Dazu gehört die frühzeitige Enthüllung der Neuzugänge für PS Plus Essential, die Deals der Days-of-Play-Aktion und neue Aufgaben innerhalb der Stars-Kampagne.

Doch auch für die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium ist im Ankündigungsmarathon etwas enthalten. Denn Mitglieder können sich auf einige Bonustitel einstellen, die zusätzlich zum regulären Monatszugang in das Abo kommen.

Premium-Mitglieder erhalten erstmals Games für PS VR2

Die Bonus-Titel, die während der Days of Play freigeschaltet werden, setzen sich aus PS2-Spielen, Games der aktuellen Generation und erstmals auch aus Titeln für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 zusammen.

Unter den VR-Titeln befindet sich etwa “The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2”, während “Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition” in die Extra-Bibliothek kommt. Nachfolgend die Übersicht.

PlayStation VR2:

Freischaltung für Premium-Mitglieder am 6. Juni.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

PS2-Spiele:

Freischaltung im Klassikerkatalog von Premium am 11. Juni.

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

PS4- und PS5-Spiele:

Freischaltung im Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder an den angegebenen Tagen.

Dredge | PS4, PS5 (29. Mai)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31. Mai)

Cricket 24 | PS4, PS5 (5. Juni)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7. Juni)

Damit haben Mitglieder von PlayStation Plus einiges an Nachschub. Und wie erwähnt: Es handelt sich nicht um die regulären Juni-Spiele, mit denen die Bibliotheken im Laufe des Monats gefüllt werden sollen. Hier kommt es erst in zwei Wochen zu einer Ankündigung – voraussichtlich am 12. Juni 2024.

Zuvor können sich PS-Plus-Spieler, die noch auf der PS4 unterwegs sind, eine zweite PS5 benötigen oder mit PlayStation VR2 liebäugeln, mit einem besonderen Angebot beschäftigen:

PlayStation Plus ist in den drei Stufen Essential, Extra und Premium enthalten und schlägt jährlich mit bis zu 151,99 Euro zu Buche. Interessenten sollten allerdings bis morgen warten, denn im Rahmen der Days of Play schraubt Sony auch am Preis des Abos.

