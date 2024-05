PS4 & PS5: Dank Days of Play purzeln im PS-Store die Preise

Die Days of Play gehen mit einem Sale im PlayStation-Store einher. Am Mittwoch sinken die Preise zahlreicher Spiele, Editionen und Erweiterungen. Sony liefert eine Vorschau.

Sony startet am morgigen Mittwoch die diesjährigen Days of Play. Inbegriffen sind preisreduzierte PS5-Konsolen, ein Rabatt auf das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, Preisnachlässe für PS Plus und Spiele-Sales im Handel.

Doch auch im PlayStation-Store werden die Days of Play gestartet. So verspricht Sony hunderte Preisnachlässe, die auch aktuelle Spiele betreffen.

Final Fantasy 7 Rebirth, Spider-Man 2 und mehr

Die Days of Play starten am 29. Mai 2024 um 0 Uhr. Ob das auch für die PS-Store-Deals gilt oder Spieler ein paar Stunden länger warten müssen, bleibt abzuwarten. Allerdings stehen bereits etliche Games fest, die ein Teil des Sales werden.

Sie sind auf dem PlayStation-Blog aufgelistet, allerdings noch ohne Preisangabe. Lediglich bei vier Spielen nennen die Japaner einen Rabatt. Das gilt für:

Marvel’s Spider-Man 2 – 25 Prozent

Final Fantasy 7 Rebirth – 25 Prozent

WWE 2K24 – 25 Prozent

Star Wars Jedi: Survivor – 55 Prozent

Das macht deutlich, dass Spieler nicht nur Bestpreise erwarten sollten. Im Fall des “Star Wars”-Abenteuers ist es ein Rabatt, der auch in vorangegangenen Sales mehrfach erreicht wurde. “Final Fantasy 7 Rebirth” hingegen bekommt im PlayStation-Store erstmals einen Preisnachlass. Bei anderen Händlern kam es längst zu Preissenkungen. Ähnlich sieht es bei “Marvel’s Spider-Man 2” aus. „WWE 2K24“ ist bereits mit einem 25-Prozent-Rabatt im Sale.

Der morgen startende PlayStation-Store-Sale zu den Days of Play 2024 hat allerdings deutlich mehr als nur diese vier Spiele zu bieten: Auf dem PlayStation-Blog finden Interessierte eine alphabetisch geordnete Liste, aber wie erwähnt ohne Preise oder Rabattangaben.

Weitere Ankündigungen im Rahmen der Days of Play:

Sobald die Rabatte im PlayStation-Store zur Verfügung stehen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

Weitere Meldungen zu Days of Play, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren