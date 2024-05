Rainbow Six Siege: R6-Mitgliedschaft wird als neues Abomodell eingeführt und stößt auf Widerstand

Ubisoft hält “Rainbow Six Siege” seit 2015 erfolgreich am Leben. Auf Steam gehört der Shooter regelmäßig zu den 20 Spielen mit den höchsten gleichzeitigen Spielerzugriffen. Und auch im PlayStation-Store taucht der Name gelegentlich in den Charts auf.

Den laufenden Erfolg möchte Ubisoft weiter monetisieren. Mit der kommenden Season führt das Unternehmen die neue R6-Mitgliedschaft ein. Sie lässt Spieler monatlich bezahlen.

R6-Mitgliedschaft mit Premium-Battle-Pass und mehr

Die R6-Mitgliedschaft von “Rainbow Six Siege” schlägt mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Ebenfalls können Spieler eine rabattierte Jahresmitgliedschaft eingehen. Hier sind es für die zwölf Monate 79,99 Euro.

Alle Teilnehmer mit einer aktiven Mitgliedschaft erhalten laut Ubisoft monatlich exklusive Inhalte wie zeitlich begrenzte Ausrüstung, animierte legendäre Skins, 10x Battle-Level-Skips, ein Bravo-Pack und Zugang zum Premium-Battle-Pass.

Der Belohnungszeitplan sieht wie folgt aus:

Nach der Anmeldung erhalten Spieler sofortigen Zugang zum Battle-Pass, zehn Battle-Pass-Stufen und ein Bravo-Pack.

Jeden Monat gibt es am 28. exklusive Deko-Inhalte, darunter ein legendärer Gegenstand und ein episches Paket.

Zum monatlichen Verlängerungsdatum erhalten Spieler noch einmal zehn Battle-Pass-Stufen und ein Bravo-Pack.

Ubisoft weist darauf hin: „Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr euch jeden Monat auf der Plattform anmelden, auf der ihr die Mitgliedschaft abonniert habt.“

Die R6-Mitgliedschaft wird mit verschiedenen Boni belohnt.

R6-Mitgliedschaft stößt auf Kritik

In den sozialen Medien fallen die Reaktionen auf die kostenpflichtige Mitgliedschaft eher ablehnend aus. Bei den Manchester Major wurde die Ankündigung gar mit Buhrufen quittiert, wie ein auf Reddit veröffentlichtes Video verdeutlicht.

Auch in den Kommentaren zeigen sich Spieler irritiert. Einer schrieb: “Ich verstehe, dass sie mit der Crew-Mitgliedschaft die Idee von Fortnite übernommen haben. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass Fortnite ein kostenloses Spiel ist, R6 hingegen nicht.”

Tatsächlich kostet “Rainbow Six Siege” im PlayStation-Store rund 25 Euro, kann ab der Extra-Stufe aber auch über die PS-Plus-Mitgliedschaft gespielt werden. Hinzu kommen zahlreiche Mikrotransaktionen und Credit-Pakete, die bis zu 99,99 Euro kosten.

Weitere Informationen zur R6-Mitgliedschaft sind auf der Ubisoft-Webseite zusammengefasst.

Operation New Blood hat einen Termin

Ebenfalls widmete sich Ubisoft der Operation „New Blood“, mit der die Geschehnisse in “Rainbow Six Siege” in Kürze vorgesetzt werden. Sie startet am 11. Juni 2024.

In der neuen Season erhält Recruit ein frisches Aussehen und kommt mit zwei neuen Archetypen daher. Als Angreifer oder Verteidiger hat er die Möglichkeit, “die eigene Ausrüstung mit der Wahl von zwei Gadgets aus den je nach Rolle verfügbaren Gadgets anzupassen”, schreibt Ubisoft.

Obendrauf gibt es andere Gameplay-Updates wie die Optimierung der Playlists und Änderungen am Spieler-Komfort. Umfangreiche Informationen zu “New Blood” hält Ubisoft auf dieser Seite bereit.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Siege.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren