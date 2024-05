The Legend of Zelda: Deku-Baum als Lego-Set – Preis ist nichts für Sparfüchse

The Legend of Zelda:

Zu "The Legend of Zelda" wurde ein besonderes LEGO-Set angekündigt. Der legendäre Deku-Baum wird in zweifacher Ausführung und zu einem hohen Preis zu euch nach Hause kommen.

In den Abendstunden haben der Klemmbausteinhersteller LEGO und der Videospielgigant Nintendo ein spezielles Set für Fans von „The Legend of Zelda“ angekündigt. Demnach wird der legendäre Deku-Baum in einer 2-in-1-Variante erscheinen.

Allerdings wird man etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn man sich den Deku-Baum ins Regal stellen müsste. Zum Preis von 299,99 Euro soll das Set ab dem 1. September 2024 erhältlich sein. Wer sich das Set vorbestellen möchte, kann sich ein Exemplar auf der offiziellen LEGO-Seite sichern.

Mehr als nur ein Baum

Doch wie kommt dieser Preis überhaupt zustande? Wenn man sich die Produktbeschreibung anschaut, dann erkennt man, dass das „Deku-Baum 2-in-1“-Set satte 2.500 Teile groß ist. Daraus kann man sich entweder den Deku-Baum aus „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ oder „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ bauen. Folgende Abmessungen werden angegeben:

Ocarina of Time Breite: 21 cm Höhe: 33 cm

Breath of the Wild Breite: 33 cm Höhe: 31 cm



Des Weiteren sind in der Box vier Minifiguren enthalten. Auf der einen Seite stehen Prinzessin Zelda sowie ihr Recke Link aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und auf der anderen Seite warten sowohl der junge als auch der erwachsene Link aus „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“.

Darüber hinaus kann man sich einige Charaktere und Kreaturen aus den Bausteinen zusammenstellen. Der Krog Maronus wird mit seinen Maracas ebenso wie kleinere Krogs mit von der Partie sein. Der Deku-Keimling, die Fee Navi, Dekuranhas sowie eine Skulltula sind ebenfalls verfügbar.

Außerdem werden weitere ikonische Umgebungen abgebildet. So kann man das Master-Schwert-Podest aus „Breath of the Wild“ sowie Links Haus aus dem Kokiri Wald aus „Ocarina of Time“ ebenfalls aufbauen. Zudem gibt es auch einige interaktive Elemente. So kann man unter anderem den Mund des Deku-Baums mit einem Hebel öffnen oder auch die Augenbrauen bewegen.

The #LEGOTheLegendofZelda Great Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2024

Es ist keine Seltenheit, dass LEGO verschiedenste Marken aus der Gaming-Branche umsetzt. So hatte man in der Vergangenheit auch Sets zu „Super Mario“ oder auch „Horizon“ veröffentlicht. Zu Sonys Open-World-Blockbusterreihe scheint sich sogar mehr in Arbeit zu befinden.

So tauchten vor wenigen Wochen erst Gerüchte auf, dass sich ein passendes Videospiel namens „LEGO Horizon Adventures“ in Entwicklung befinden soll. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Lego, The Legend of Zelda.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren