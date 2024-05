UK-Charts: System Shock verpasst die Top 10 – Die meistverkauften Spiele der letzten Woche

In regelmäßigen Abständen versorgen uns die Marktforscher von Games Sales Data (kurz: GSD) mit den aktuellen Verkaufszahlen aus Großbritannien. So auch in dieser Woche.

Die frisch veröffentlichten Software-Charts beziehen sich auf die Verkaufswoche vom Montag, den 20. Mai bis Samstag, den 25. Mai 2024. Wie gehabt werden nur die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die digital abgesetzten Spiele werden im Rahmen separater Charts erhoben.

Wie im Prinzip nicht anders zu erwarten war, gelang es Nintendo in der letzten Woche, mit einer weiteren First-Party-Produktion auf dem ersten Platz der britischen Retail-Charts einzusteigen. Die Rede ist vom Switch-Remake zum ursprünglich im Jahr 2004 für den Gamecube veröffentlichten Rollenspiel „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“.

Diverse alte Bekannte und ein schwacher Start für System Shock

Deutlich schlechter startete das Remake zum Shooter „System Shock“, das mit etwas Verspätung den Weg auf die Konsolen fand. Hier reichte es in der letzten Wochen lediglich für einen Einstieg auf dem elften Platz der britischen Retail-Charts. Allerdings muss an dieser Stelle auf den hohen Anteil von Digitalkäufern auf der PS5 und der Xbox Series X/S hingewiesen werden.

Ein Wiedereinstieg in die Top 10 gelang der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“. Diese profitierte in der letzten Woche von diversen Promotionaktionen und machte daher ein paar Plätze gut. Ansonsten finden sich in den Top 10 diverse alte Bekannte, die bereits seit Wochen unter den zehn meistverkauften Spielen Großbritanniens zu finden sind.

Darunter das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“, die Ultimate-Edition von „Cyberpunk 2077“, „Mario Kart 8 Deluxe“ oder die Switch-Version des Dauerbrenners „Minecraft“.

Anbei die kompletten Top 10 der Woche vom 20. bis zum 25. Mai 2024.

UK-Charts: Die zehn meistverkaufen Spiele der Vorwoche (retail only)

Position Titel Publisher 1. Paper Mario: Die Legende vom Äonentor Nintendo 2. Hogwarts Legacy WB Games 3. EA Sports FC 24 Electronic Arts 4. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition CD Projekt 5. Mario Kart 8 Deluxe Nintendo 6. Super Mario Bros. Wonder Nintendo 7. Mortal Kombat 11 Ultimate WB Games 8. Minecraft (Switch) Microsoft 9. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga WB Games 10. Football Manager 2024 Sega

