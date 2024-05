Zenless Zone Zero: Termin des nächsten Rollenspiels der „Genshin Impact“-Macher steht fest

In den vergangenen Jahren konnte das chinesische Entwicklerstudio miHoYo mit „Genshin Impact“ sowie „Honkai: Star Rail“ große Erfolge feiern. Nun haben die Verantwortlichen den Erscheinungstermin für ihr kommenden urbanes Action-Rollenspiel „Zenless Zone Zero“ bekanntgegeben.

Demnach wird der Free-to-Play-Titel ab dem 4. Juli 2024 für die PlayStation 5, den PC, iOS und Android erhältlich sein. Man kann sich auch eine besondere Version für 11,99 Euro vorbestellen und einige Bonusgegenstände erhalten.

Als Käufer erhält man zwei Masterkassetten für die Signalsuche, 150.000 Denny (In-Game-Währung), 80 Aufzeichnungen eines erfahrenen Ermittlers (EP-Material für Agenten) und 40 W-Motor-Stromversorgungen (EP-Material für W-Motoren). Vorbesteller erhalten zusätzlich 20 Aufzeichnungen eines erfahrenen Ermittlers sowie 10 W-Motor-Energiemodule.

Doch was erwartet euch überhaupt in „Zenless Zone Zero“?

Als Proxy rettet ihr die Welt in Zenless Zone Zero

Laut der offiziellen Beschreibung findet in der nahen Zukunft eine mysteriöse Naturkatastrophe statt, die als „Höhlen“ bekannt ist. In diesen Höhlen sind viele Ätherressourcen, Mutanten und Relikte der alten Zivilisation zu finden. Allerdings wird man auch auf räumliche Verzerrungen, Monster und mehr stoßen, was einen töten möchte. Also sollte man besser nicht in die Höhlen gehen ─ zumindest nicht allein.

Jedoch hat sich in dieser Welt auch eine neue Stadt namens New Eridu hervorgetan, die als letzte Oase die Technologie gemeistert hat, um mit den Höhlen zu koexistieren. Dies hat jedoch eine Masse an chaotischen Fraktionen auf den Plan gerufen. Und ihr werdet als professioneller Proxy die Stadt mit den Höhlen verbinden.

Also baut ihr in „Zenless Zone Zero“ einen Trupp aus bis zu drei Charakteren auf und stürzt euch in die Kämpfe. Neben Basis- und Spezialangriffen werden auch Ausweichmanöver und Paraden zur Verfügung stehen, um die Konterangriffe der Gegner zu neutralisieren. Sobald diese betäubt sind, kann man eine mächtige Kombo an Kettenangriffen ausführen. Und selbstverständlich solltet ihr die Schwächen der Gegner ausnutzen.

Passend zur Ankündigung hat miHoYo auch einen neuen Trailer bereitgestellt, der uns noch einmal einen kurzen Eindruck vermittelt.

