AAA-Adventure: Rocksteady-Mitgründer kooperieren mit Microsoft und setzen auf Unreal Engine 5 – Bericht

Nach der Gründung von Hundred Star Games scheint festzustehen, welcher Publisher das Debüt-Spiel finanziert. Die Rede ist von einem AAA-Projekt, das sich an Einzelspieler richtet.

Xbox Game Studios hat Berichten zufolge das Debüt-Spiel der Rocksteady-Mitbegründer Sefton Hill und Jamie Walker unter Vertrag genommen. Laut Exputer arbeitet das in London ansässige Studio Hundred Star Games, über das wir im vergangenen Januar berichtet hatten, an einem Einzelspieler-Action-Adventure-Titel, der mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Microsoft finanziert das Projekt, das voraussichtlich zunächst für Xbox-Konsolen und PC geplant ist. Aufgrund der neuen Ausrichtung der Redmonder könnte der Titel aber früher oder später auch auf PlayStation-Konsolen landen.

100 Branchenveteranen und aufstrebende Talente

Hill und Walker gründeten das “Batman Arkham”-Studio Rocksteady im Jahr 2004. Mit ihrem Weggang rund 18 Jahre später betonten sie, „gemeinsam in der Spielebranche ein neues Abenteuer zu beginnen“. Später stampften sie Hundred Star Games aus dem Boden.

In einem Eintrag auf der “Great Place to Work”-Website heißt es zum Studio: „Hundred Star Games ist ein Videospiel-Start-up mit Sitz in East London. Unser Ethos besteht darin, ein kleines Team von nur 100 Branchenveteranen und aufstrebenden Talenten zu schaffen, die sich der Entwicklung von modernen Spielerlebnissen verschrieben haben, die Spieler weltweit inspirieren und fesseln.“

Man sei bestrebt, Grenzen zu überschreiten, Vielfalt zu fördern und eine lebendige Gaming-Community zu unterstützen. Ebenfalls soll eine Unternehmenskultur geschaffen werden, die zu Führungsqualitäten auf allen Ebenen, mehr Verantwortlichkeit und Teamunterstützung führen soll.

Debüt-Spiel auf AAA-Basis und weitere Mitarbeiter-Suche

Der neue Bericht legt nun nahe, dass Hill und Walker eine Partnerschaft mit Xbox eingegangen sind, die zur Finanzierung des Debütspiels beiträgt. Allerdings gibt der Artikel nicht viele Details über das Spiel oder die Partnerschaft preis, außer dass man im Studio an einem „Triple-A-Standard Einzelspieler-Action-Adventure-Spiel, entwickelt mit der Unreal Engine 5“ arbeitet.

Mehr werden wir vielleicht in der kommenden Woche erfahren. Microsoft hat einen Xbox Games Showcase geplant, in dessen Rahmen die nächsten Spiele für Xbox-Konsolen, Cloud und PC vorgestellt werden. Auch für PlayStation-Spieler dürfte etwas dabei sein, spätestens mit der Vorstellung von “Call of Duty Black Ops 6”.

Nachfolgend die Termine der Sommer-Events:

Hundred Star Games rekrutiert derzeit weitere Mitarbeiter und nahm bereits mehrere leitende Entwickler und ehemalige Rocksteady-Mitarbeiter auf Direktionsebene unter Vertrag, wie aus LinkedIn-Profilen hervorgeht.

Weitere Meldungen zu Hundredstar.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren