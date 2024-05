Call of Duty Warzone: Spannende Neuerung in der vierten Season? Raven befeuert Gerüchte

Am heutigen Mittwoch starten die vierten Seasons von "Call of Duty: Modern Warfare 3" und "Call of Duty: Warzone". Wie die Entwickler von Raven andeuten, dürfen sich Spielerinnen und Spieler von "Warzone" möglicherweise auf die Umsetzung eines immer wieder eingeforderten Features freuen.

Am heutigen Mittwoch, den 29. Mai 2024 starten sowohl „Call of Duty: Modern Warfare 3“ als auch der Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ in ihre vierte Season.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Raven in einem aktuellen Tweet andeuten, könnte die vierte Season von „Warzone“ eine kleine Überraschung mit sich bringen. Die Rede ist von einer Vergrößerung der Battle-Royal-Lobbys auf 120 Spielerinnen und Spieler. Dies lässt zumindest der besagte Tweet vermuten, in dem es kurz und knapp heißt: „120. BR“.

Ein Tweet, der den Schluss zulässt, dass die Anzahl der Spielerinnen und Spieler in „Call of Duty: Warzone“ auf dem PC und den Konsolen in der Tat auf 120 erhöht wird. Damit würde sich die Größe der Lobbys der Mobile-Version des Battle-Royal-Shooters angleichen.

In ein paar Stunden sind wir schlauer

Eine offizielle Ankündigung der größeren Lobbys lässt aktuell noch auf sich warten. Auch in der offiziellen Roadmap zur vierten Season von „Call of Duty: Warzone“ ist diese Änderung nicht zu finden. Dies hält die Community natürlich nicht davon ab, die mögliche Design-Änderung in den sozialen Medien zu loben beziehungsweise sich auf diese zu freuen.

Bei der sich abzeichnenden Vergrößerung der Lobbys bleibt es in der vierten Season von „Call of Duty: Warzone“ natürlich nicht. Stattdessen stellen uns die Entwickler von Raven in der offiziellen Roadmap weitere Features und Inhalte in Aussicht. Darunter Anpassungen an den Karten „Urzikstan“, „Rebirth Island“, „Fortune’s Keep“ und „Vondel“.

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein Fahrzeug in Form des „Polaris RZR“ oder neue Features wie die „Loot Hot Zones“ und das „Runaway Train Public Event“.

Battle-Royal-Shooter startete ursprünglich mit noch größeren Lobbys

Mit den langsam wieder wachsenden Lobbys könnte Raven in „Call of Duty: Warzone“ der Kritik der Spielerinnen und Spieler entgegentreten, die die damalige Verkleinerung der Lobbys kritisieren. Ursprünglich startet „Warzone“ nämlich mit Lobbys für bis zu 150 User. Diese Anzahl senkte Raven allerdings auf 100.

In der offiziellen Begründung hieß es seinerzeit: „Unsere oberste Priorität ist es, basierend auf kritischen Metriken ein optimales und unterhaltsames Erlebnis für alle unsere Spieler zu schaffen.“

„Wir glauben, dass wir die richtige Balance gefunden haben, um mehrere Phasen anzubieten, die mit einem fairen Einstieg und Looting beginnen. Gefolgt von gesunden Kämpfen im mittleren Spielverlauf und einem Endspiel-Klimax, bei dem die besten Spieler den Sieg davontragen.“

„Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die Konsolen und die Mobile-Plattformen erhältlich.

