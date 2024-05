CD Projekt: Mehr hochwertige Spiele – Die The Witcher-Macher sprechen über die Zukunft

Wie wir wissen, arbeiten die Entwickler von CD Projekt derzeit an gleich mehreren neuen Projekten. Darunter einer neuen „The Witcher“-Trilogie sowie einem Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“, der sich unter dem Codenamen „Project Orion“ in Entwicklung befindet.

Auch wenn CD Projekt bislang keine konkreten Releasezeiträume nannte, gilt als sicher, dass das neue „The Witcher“ nicht vor 2026 oder gar 2027 erscheint. Der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077″ wiederum folgt noch später. Im Rahmen einer Investorenkonferenz räumten die Verantwortlichen von CD Projekt ein, dass sie mit diesem Szenario im Prinzip genauso unzufrieden sind wie die wartende Community.

Daher geht es dem polnischen Studio zukünftig darum, regelmäßiger neue und hochwertige Titel zu veröffentlichen und seinen Veröffentlichungszeitplan „weniger holprig“ zu gestalten.

Das Studio spricht über seine aktuellen Titel

„Wir haben bereits an zwei Projekten gleichzeitig gearbeitet, als wir an Phantom Liberty gearbeitet haben, weil das ein spielgroßes Projekt mit fast 300 Leuten war, die daran gearbeitet haben“, so CEO Michał Nowakowski. „Gleichzeitig haben wir bereits an Polaris gearbeitet. Wir haben also Erfahrung darin, an mehr als einem Projekt zu arbeiten.“

„Und wir arbeiten auch jetzt an mehr als einem Projekt“, heißt es weiter. „In Boston wird Cyberpunk 2 entwickelt. Polaris wird vorwiegend hier in Europa entwickelt. Und natürlich haben wir andere Projekte mit anderen Teams wie Project Sirius, ebenfalls in Boston mit The Molasses Flood.“

Der CEO ergänzte: „Und es gibt das Remake von The Witcher 1, das in Zusammenarbeit mit Canis Majoris gemacht wird. Also können Sie definitiv damit rechnen, dass wir mehr Titel veröffentlichen und die Frequenz der Veröffentlichungen erhöhen werden.“

„Auch wenn ich natürlich nicht kommentieren werde, wie groß der zeitliche Abstand zwischen den Projekten ist.“

So viele Entwickler arbeiten an den diversen Projekten

Abschließend lieferte uns CD Projekt eine Übersicht über seine kommenden Titel und beantwortete die Frage, wie viele Menschen Ende April an den diversen Projekten arbeiten.

Alle genannten Zahlen entnehmt ihr der folgenden Auflistung.

The Witcher 4 (Polaris): 407 Entwickler

Cyberpunk 2077-Nachfolger (Orion): 56 Entwickler

The Witcher Spin-off (Sirius): 39 Entwickler

Neue Marke (Hadar): 20 Entwickler

Andere Projekte: 13 Entwickler

