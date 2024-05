Cyberpunk 2077: Nach einer turbulenten Geschichte – CD Projekt zieht endgültigen Schlussstrich

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen sprach CD Projekt über die Zukunft des Studios und formulierte den Wunsch, zukünftig in regelmäßigeren Abständen hochwertige Titel zu veröffentlichen.

Gleichzeitig wies CD Projekt in einer vorgelegten Grafik darauf hin, dass das Studio einen endgültigen Schlussstrich unter das ursprünglich Ende 2020 veröffentlichte Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zog. Arbeiteten Ende Februar noch 17 Angestellte von CD Projekt an dem Rollenspiel, wurden die letzten Entwickler in diesem Quartal abgezogen.

Damit schließt CD Projekt ein bewegtes Kapitel der Unternehmensgeschichte ab. Wir erinnern uns: Als „Cyberpunk 2077“ im Dezember 2020 erschien, hatten vor allem die Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen.

Sony entfernte das Spiel aus dem PlayStation Store

Die Probleme fielen so gravierend aus, dass die Spielerinnen und Spieler auf den Konsolen reihenweise Rückerstattungen in die Wege leiteten. Microsoft reagierte mit einer Warnung im Xbox Store, mit der auf die technischen Probleme von „Cyberpunk 2077“ hingewiesen wurde. Zu einem noch drastischeren Schritt entschlossen sich die Verantwortlichen von Sony.

Nach den zahlreichen Rückerstattungen entfernte das Unternehmen „Cyberpunk 2077“ über Monate aus dem PlayStation Store und stellte den Verkauf ein. Mit diversen Updates besserten die Entwickler von CD Projekt nach und sorgten auf den alten Konsolen für eine rundere Spielerfahrung.

Den größten Schritt machte der Titel mit dem Update 1.5 Anfang 2022. Mit diesem gingen native Umsetzungen von „Cyberpunk 2077“ für die PS5 und die Xbox Series X/S einher.

Den Schlusspunkt unter das Rollenspiel setzten die umfangreiche „Phantom Liberty“-Erweiterung im September 2023 und die kleineren Updates der letzten Monate.

Was ist zum Nachfolger von Cyberpunk 2077 bekannt?

Wie CD Projekt schon vor einer ganzen Weile bestätigte, arbeitet ein Team des Studios am Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“. Dieser entsteht unter dem Codenamen „Project Orion“ und wird wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen. Im Februar 2024 brachte das Team die Konzeptphase hinter sich und startete in die aktive Entwicklung.

Aus Jobanzeigen von CD Projekt ging hervor, dass der Nachfolger unter anderem einen nahtlosen Übergang zwischen Gameplay und Dialogen bieten soll. Auch von emotionalen Geschichten und Zwischensequenzen, „atemberaubende Welten“ und vielen Open-World-Events war die Rede.

Zudem könnte CD Projekt die Multiplayer-Komponente, die das Studio aufgrund der technischen Probleme von „Cyberpunk 2077“ seinerzeit verwerfen musste, noch einmal aufgreifen.

Wer „Cyberpunk 2077“ bislang nicht gespielt haben sollte und das Rollenspiel gerne nachholen möchte, sollte sich die Ende 2023 veröffentlichte Ultimate Edition anschauen. Diese umfasst neben dem Hauptspiel nämlich alle Updates und Zusatzinhalte. Darunter auch das „Phantom Liberty“-Add-on.

Bis Ende Oktober 2023 verkaufte sich „Cyberpunk 2077“ trotz den holprigen Starts mehr als 25 Millionen Mal.

