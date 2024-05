F1 24: Verstappen, Norris, Leclerc und Co – Codemasters enthüllt die Fahrerwertungen

Mit "EA Sports F1 24" geht die Rennspielserie aus dem Hause Codemasters in dieser Woche in die nächste Runde. Passend zum Release stellten die Entwickler die Fahrerwertungen des diesjährigen Ablegers vor.

In dieser Woche erreichten uns die ersten internationalen Testwertungen zu „EA Sports F1 24“, die auf eine solide Rennspielerfahrung hindeuteten. Passend dazu enthüllten die Entwickler von Codemasters die Fahrerwertungen des diesjährigen Ablegers.

Zu den Besonderheiten von „EA Sports F1 24“ gehört die Tatsache, dass ihr den Ruf und die Wertungen der Fahrer positiv beeinflussen könnt, indem ihr auf der Strecke eine entsprechende Performance an den Tag legt. Doch welcher Fahrer hat bei den Wertungen standardmäßig die Nase vorne? Zumindest die ersten beiden Positionen dürften Anhänger der Formel 1 wenig überraschen.

Mit einer Gesamtwertung von stattlichen 96 Punkten schnappte sich der dreimalige Weltmeister Max Verstappen ein weiteres Mal die Spitze. Genau wie in der Realität punktet der Niederländer auch in „EA Sports F1 24“ mit seinem Renngeschick und seiner laut Experten derzeit konkurrenzlosen Pace.

Gleich vier Fahrer mit einem 89er-Rating

Den zweiten Platz der Ratings sicherte sich der Veteran Fernando Alonso, der uns, der Formel 1 und dem Aston Martin F1-Team nach seiner Vertragsverlängerung im April noch bis Ende 2026 erhalten bleibt. Der mittlerweile 42-jährige Spanier kombiniert eine hohe Geschwindigkeit im Rennen mit seiner langjährigen Erfahrung.

Gleich vier Fahrer teilen sich in „EA Sports F1 24“ ein 89er-Rating: Carlos Sainz, der Ferrari Ende des Jahres verlässt, der Monegasse Charles Leclerc, der frisch gebackene Grand Prix-Sieger Lando Norris und der siebenfache Champion Lewis Hamilton. George Russell und Sergio Perez wurden in „F1 24“ mit 87 Punkten und damit schlechter als ihre jeweiligen Teamkollegen bewertet.

Der aktuell einzige deutsche Fahrer im Feld ist Nico Hülkenberg, der 2025 zum von Audi übernommenen Sauber-Team wechselt. Hülkenbergs Rating liegt in „F1 24“ bei 82 Punkten. Diese Bewertung teilt er sich mit dem Australier Daniel Ricciardo, der in diesem Jahr für die Racing Bulls, das Juniorteam von Red Bull Racing, an den Start geht.

Das schlechteste Rating fuhr der US-Amerikaner Logan Sargent mit 70 Punkten ein. Eine Wertung, die seine durchwachsenen Leistungen in der Formel 1 widerspiegelt, für die Sargent in der Vergangenheit auch von seinem Arbeitgeber Williams öffentlich angezählt wurde.

So setzen sich die Ratings zusammen

Genau wie in den letzten „F1“-Titeln setzen sich die Fahrerwertungen aus mehren Faktoren zusammen. Zum einen geht es um die Erfahrung (EXP), die die Fahrer in Rennen sammeln konnten.

Hier spielt vor allem die Anzahl der Grand Prix-Starts eine entscheidende Rolle. Das Renngeschick (RAC) beschreibt die Fähigkeit, sich einen Weg durch das Fahrerfeld zu arbeiten und Positionen gutzumachen.

Eine saubere und kollisionsfreie Fahrweise sorgt für einen hohen Wert bei der Aufmerksamkeit (AWA). Abschließend geht es um die grundlegende Pace (PAC) der Piloten im Rennen.

Aus diesen vier Werten ergibt sich das Gesamtrating (RAT).

Fahrer EXP RAC AWA PAC RAT Max Verstappen 85 98 94 96 96 Fernando Alonso 99 94 81 91 92 Carlos Sainz 85 93 89 88 89 Charles Leclerc 78 91 90 89 89 Lando Norris 78 89 85 90 89 Lewis Hamilton 97 90 92 87 89 George Russel 78 87 84 88 87 Sergio Perez 91 93 79 85 87 Alexander Albon 77 83 79 87 85 Oscar Piastri 62 85 81 86 84 Pierre Gasly 79 85 78 85 84 Esteban Ocon 79 83 80 83 83 Daniel Ricciardo 89 81 85 82 82 Nico Hülkenberg 85 82 85 81 82 Valtteri Bottas 88 72 97 83 81 Yuki Tsunoda 72 74 77 86 81 Kevin Magnussen 82 75 79 82 80 Lance Stroll 80 83 79 79 80 Zhou Ghanyu 68 78 82 83 80 Logan Sargent 62 68 75 72 70

Weitere Meldungen zu F1 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren