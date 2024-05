Mortal Kombat 1: Homelander lässt sich blicken – Termin und Trailer

Nachdem die Serien-Fans bald Nachschub bekommen, will sich auch Homelander in "Mortal Kombat 1" nicht lumpen lassen. Der Charakter erscheint bereits Anfang Juni.

Der nächste Superheld beziehungsweise Superschurke findet bald seinen Weg zu „Mortal Kombat 1“. Im November 2023 kam der Gast-Charakter Omni-Man ins Spiel. In diesem Februar folgte Peacemaker. Nun macht sich Homelander aus der beliebten Amazon-Serie „The Boys“ bereit.

Die Show erhält schon Mitte Juni mit ihrer vierten Staffel Nachschub. Früher können die Spieler Homelander im Kampfspiel „Mortal Kombat 1“ erleben. Der Charakter wird am 4. Juni für Besitzer des Kombat Packs freigeschaltet. Am 11. Juni erscheint Homelander für alle anderen Nutzer.

Homelander stellt sich im neuen Trailer Liu Kang

Nachdem es Anfang des Monats bereits einen kleinen Ausblick auf den kommenden Kämpfer gab, wurde nun ein neuer Gameplay-Trailer mit Homelander veröffentlicht. Darin tritt der Superheld gegen keinen geringeren als Liu Kang an. Liu Kang gilt in „Mortal Kombat 1“ jedoch als Feuergott und Schöpfer eines neuen Universums. Dies hält Homelander jedoch nicht davon ab, den Gott ordentlich zu vermöbeln.

Homelander ist der Anführer der Seven, einem Superhelden-Team, das von dem Unternehmen Vought geleitet wird. Homelander sieht sich selbst als den ultimativen Patrioten und Beschützer, ist aber in Wirklichkeit ein mörderischer, narzisstischer Soziopath mit einem unstillbaren Bedürfnis nach Bestätigung, Liebe und Macht.

Weiterer Kameo-Kämpfer kommt später

Fans von Homelander müssen in „Mortal Kombat 1“ jedoch eine kleine Enttäuschung hinnehmen. Der Schauspieler Anthony Starr, der den Charakter in „The Boys“ darstellt, gab bereits im letzten Jahr an, dass er den Superhelden in dem Kampfspiel nicht vertonen wird. Warum J. K. Simmons und John Cena ihre Figuren Omni-Man und Peacemaker in „Mortal Kombat 1“ sprechen, aber Anthony Starr nicht, ist bislang nicht klar.

Wie Ed Boone kürzlich angab, wird neben Homelander auch der Kameo-Kämpfer Ferra im Juni erscheinen. Einen genauen Termin gibt es dafür aber bislang nicht. „Mortal Kombat 1“ ist seit September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC erhältlich.

