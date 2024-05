PlayStation-Sale: Von The Last of Us Part 2 bis Rise of the Ronin – PS5-exklusive Hits im Preis gesenkt

Anlässlich der in dieser Woche angekündigten "Days of Play"-Aktivitäten sanken diverse PS5-Exklusiv-Highlights im Preis. Darunter das PS5-Remaster zu "The Last of Us: Part 2" oder Team Ninjas Samurai-Abenteuer "Rise of the Ronin". Auch "Final Fantasy 7 Rebirth" ist dabei. Im PlayStation-Store lohnt der Kauf trotz der erstmaligen Rabatte für viele aktuelle Spiele aber nicht.