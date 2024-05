PS4 & PS5: Dank Days of Play purzeln im PS-Store die Preise

Die Days of Play gehen mit einem Sale im PlayStation-Store einher. Am Mittwoch sanken die Preise zahlreicher Spiele, Editionen und Erweiterungen.

Update: Die Days-of-Play-Aktion wurde im PlayStation-Store mittlerweile gestartet. Im Preis reduziert sind fast 1.000 Spiele, Editionen und Erweiterungen. Auch das kürzlich veröffentlichte „Rise of the Ronin“ verweilt im Sale. Hier gibt es einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. „The Last of Us Part 2 Remastered“ erhielt einen Preisnachlass von 20 Prozent.

Die Übersicht über die Days of Play im PlayStation-Store hält Sony hier für euch bereit.

Meldung vom 29. Mai 2024: Sony startet am morgigen Mittwoch die diesjährigen Days of Play. Inbegriffen sind preisreduzierte PS5-Konsolen, ein Rabatt auf das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2, Preisnachlässe für PS Plus und Spiele-Sales im Handel.

Doch auch im PlayStation-Store werden die Days of Play gestartet. So verspricht Sony hunderte Preisnachlässe, die auch aktuelle Spiele betreffen.

Final Fantasy 7 Rebirth, Spider-Man 2 und mehr

Die Days of Play starten am 29. Mai 2024 um 0 Uhr. Ob das auch für die PS-Store-Deals gilt oder Spieler ein paar Stunden länger warten müssen, bleibt abzuwarten. Allerdings stehen bereits etliche Games fest, die ein Teil des Sales werden.

Sie sind auf dem PlayStation-Blog aufgelistet, allerdings noch ohne Preisangabe. Lediglich bei vier Spielen nennen die Japaner einen Rabatt. Das gilt für:

Marvel’s Spider-Man 2 – 25 Prozent

Final Fantasy 7 Rebirth – 25 Prozent

WWE 2K24 – 25 Prozent

Star Wars Jedi: Survivor – 55 Prozent

Das macht deutlich, dass Spieler nicht nur Bestpreise erwarten sollten. Im Fall des “Star Wars”-Abenteuers ist es ein Rabatt, der auch in vorangegangenen Sales mehrfach erreicht wurde. “Final Fantasy 7 Rebirth” hingegen bekommt im PlayStation-Store erstmals einen Preisnachlass. Bei anderen Händlern kam es längst zu Preissenkungen. Ähnlich sieht es bei “Marvel’s Spider-Man 2” aus. „WWE 2K24“ ist bereits mit einem 25-Prozent-Rabatt im Sale.

Der morgen startende PlayStation-Store-Sale zu den Days of Play 2024 hat allerdings deutlich mehr als nur diese vier Spiele zu bieten: Auf dem PlayStation-Blog finden Interessierte eine alphabetisch geordnete Liste, aber wie erwähnt ohne Preise oder Rabattangaben.

Weitere Ankündigungen im Rahmen der Days of Play:

Sobald die Rabatte im PlayStation-Store zur Verfügung stehen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren.

