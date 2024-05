PS5 und DualSense: Dank Days of Play ab sofort im Sale

Sony hat die Days of Play gestartet, was einige Tage lang bedeutet: Spieler profitieren händlerübergreifend von besonderen Angeboten. Das gilt nicht nur für Videospiele. Auch die dazugehörige Hardware ist im Angebot.

Preisreduziert sind im Zuge der Aktion die PS5, die DualSense-Controller und das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2. Nachfolgend haben wir die Angebote aufgelistet.

Zu den Gesamtübersichten:

PS5 Slim gibt es schon für 444 Euro

Sony ging in dieser Generation einen ungewöhnlichen Weg. Statt der Konsole eine Preissenkung zu verpassen, kam es nach dem Launch zu einer Preiserhöhung auf 549,99 Euro. Dieser Betrag, der für die Diks-Edition gilt, muss aber längst nicht gezahlt werden, da es gelegentlich zu temporären Preissenkungen kommt.

Im Rahmen der Days of Play zahlen Kunden nur 444 Euro. Dieser Preis gilt bei Händlern wie Amazon, Media Markt und Co. Geliefert bekommen Käufer das Modell mit Disk-Modell. Seit der Einführung der Slim-Edition ist das Laufwerk aber ohnehin modular und kann abgenommen sowie angebracht werden.

Falls es die PS5 Slim ohne Disk-Laufwerk sein soll: Sie gibt es aktuell für 399 Euro.

DualSense für 49,99 Euro

Spieler, die schon eine PS5 besitzen oder für ihren Neuerwerb einen zweiten Controller benötigen, werden bei den Days of Play ebenfalls fündig. Der DualSense-Preis sank auf 49,99 Euro. Regulär werden 20 Euro mehr fällig.

Allerdings scheint das (noch) nicht für alle Farben zu gelten. Hier kann es sich lohnen, sich bei den Händlern durch die Palette zu klicken. Nachfolgend sind die weißen Editionen des DualSense verlinkt:

PlayStation VR2 mit 100 Euro Rabatt

Auch das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 bekam einen Rabatt verpasst und kostet im Zuge der Days of Play ganze 100 Euro weniger. Statt 599 Euro bezahlen Kunden nur noch 499 Euro, was immer noch ein ziemlicher Brocken ist. Allerdings bekommen sie ein ordentliches Paket an Hardware, das in letzter Zeit allerdings zugkräftige Software vermissen lässt.

PS-Plus-Mitglieder ab der Premium-Stufe bekommen erstmals PS-VR2-Games in die Bibliothek gepackt, wie wir gestern berichteten. Nachfolgend sind die Produkteinträge zur Hardware aufgelistet.

Ein weiterer Teil der Days of Play sind Preissenkungen für PS-Plus-Mitgliedschaften, wie unsere gestern veröffentlichte Meldung zur Aktion verrät.

