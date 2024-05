State of Play 2024: Na endlich – neues Sony-Event mit Termin angekündigt

Endlich! Sony hat am heutigen Mittwoch einen Livestream angekündigt, mit dem eine Reihe an kommenden Spielen präsentiert wird.

Hierbei handelt es sich allerdings nicht wie erhofft um einen großen PlayStation Showcase. Stattdessen veranstaltet Sony eine weitere Ausgabe der State of Play. Allzu viele First-Party-Enthüllungen solltet ihr also nicht erwarten.

Am 30. Mai um 23:59 Uhr findet das Event statt. Stellt euch auf eine Länge von über 30 Minuten ein. In der Show werden insgesamt 14 Titel vorgestellt. Das Geschehen könnt ihr über YouTube, Twitch und TikTok verfolgen.

Neues Astro Bot und mehr zu erwarten

Welche Spiele ihr zu sehen bekommt, gab das Unternehmen nicht bekannt. Im Vorfeld sind jedoch bereits mehrere Gerüchte aufgetaucht, beispielsweise zu einem neuen „Astro Bot“-Ableger. Darüber berichtete der gut informierte Leaker „Billbil-kun“, der bisher fast immer ins Schwarze traf.

Auch der PVP-Shooter „Concord“ soll laut dem Leaker bald eine Präsentation erhalten. Angeblich dürft ihr hier einen Blick auf das erste Gameplay mit ein paar spielbaren Charakteren werfen.

Die nächste State of Play steht also bereit. Aber wann kommt jetzt endlich der nächste PlayStation Showcase? Dazu ist gestern ein Hinweis aufgetaucht. Geht es nach Lunatic Ignus, der zuletzt einen neuen Trailer zu „Black Myth: Wukong“ voraussagte, findet das umfangreiche Sony-Event erst im September statt. Natürlich solltet ihr dieser Behauptung skeptisch gegenüberstehen, da es sich nicht um einen bekannten Leaker handelt.

Sollte es wirklich so kommen, könnte auf dem Showcase die PS5 Pro vorgestellt werden. Zahlreiche Gerüchte darüber kursieren bereits im Netz. Unter anderem meint Branchen-Insider Tom Henderson, die aufgerüstete Hardware kommt bis Ende 2024 in den Handel. Demnach würde sich eine Ankündigung gut anbieten.

Die nächsten Veranstaltungen stehen schon in den Startlöchern. Am 7. Juni führt euch Geoff Keighley durch sein jährliches Summer Game Fest, an dem mehr als 55 Partner teilnehmen. Zwei Tage später ist dann Microsoft dran, das in seinem Showcase zahlreiche Titel ins Rampenlicht stellt. Nur einen Tag danach ist Ubisoft dran, die Spiele wie „Assassin’s Creed Shadows“ in Petto haben. Hier eine Übersicht mit allen Sommer-Events.

