US-Markt: Stellar Blade und PS5 dominieren die Charts – Microsoft auf Sony-Konsole erfolgreich

Die US-Charts für den Monat April sind da. Während die PS5 die Hardware-Verkäufe anführt, konnte sich “Stellar Blade” an die Spitze der Spiele-Charts schnetzeln. Zudem macht sich die Veröffentlichung von Xbox-Spielen auf der PS5 bemerkbar.

Circana hat die US-Charts für den vergangenen Monat veröffentlicht. Das gilt gleichermaßen für die Hardware- als auch Software-Verkäufe.

Bei der Hardware gibt es keine größeren Überraschungen: Die PS5 war auch im April die erfolgreichste Konsole des Monats. Das gilt für den Umsatz in US-Dollar als auch für die Stückzahlen.

In Bezug auf den Umsatz landete das Xbox Series X/S-Duo auf dem zweiten Platz. Mit den reinen Verkaufszahlen konnte sich die Switch den zweiten Rang sichern.

Übergreifend gilt: Die Ausgaben für Videospiel-Hardware sanken im April im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 208 Millionen US-Dollar. Alle aktuellen Konsolen-Hardware-Plattformen fielen im Jahresvergleich um mindestens 26 Prozent, wobei die Switch den stärksten Rückgang hatte. Hier waren es satte 69 Prozent. Die Augen sind immer mehr auf die Switch 2 gerichtet.

PlayStation Portal war sowohl im April als auch im Gesamtjahr 2024 das umsatzstärkste Zubehör. Insgesamt sanken die Einnahmen mit Zubehör im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 152 Millionen US-Dollar, was auf einen Rückgang der Ausgaben für Gamepads um neuen Prozent zurückzuführen ist.

Doppelführung für Sony Interactive Entertainment

Bei den Verkäufen von Videospielen (Umsatz physisch und digital) kam es im April zu einer Doppelführung für Sony. “Stellar Blade” landete im Debütmonat auf dem ersten Platz. “Helldivers 2” konnte den zweiten Rang halten.

Auch Microsoft ist mehrfach in den Charts vertreten, was gewissermaßen mit Sonys Unterstützung gelang. Denn dank der enormen Verbreitung der PS5, des Verzichts auf ein Game-Pass-Modell und der Aufnahme von Xbox-Spielen im PlayStation-Store landeten “Sea of Thieves” und “Grouned” auf den Plätzen 4 und 12. Beide Spiele erschienen im April für die PS5.

Bethesdas “Fallout 4” wiederum profitierte vom Serien-Hype sowie Next-Gen-Update, das ebenfalls im April veröffentlicht wurde.

Nachfolgend die komplette Rangliste für den April:

April März Spiel 1 New Stellar Blade 2 2 Helldivers 2 3 4 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 4 55 Sea of Thieves 5 87 Fallout 4 6 3 MLB: The Show 24^ 7 1 Dragon’s Dogma 2 8 159 Fallout 76 9 10 Hogwarts Legacy 10 12 EA Sports FC 24 11 5 Rise of Ronin 12 167 Grounded 13 13 Minecraft 14 11 Madden NFL 24 15 6 Princess Peach: Showtime!* 16 16 Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s] 17 15 Tekken 8 18 18 Mario Kart 8* 19 17 Elden Ring 20 19 Marvel’s Spider-Man 2 *Digitale Verkäufe nicht inbegriffen, ^Digitale Verkäufe auf Xbox und Switch nicht inbegriffen.

Kurios wird es bei den meistverkauften Premium-Spielen auf der PlayStation-Plattform. Denn hier ist Microsoft samt Activision ebenso häufig vertreten wie Sony selbst. Das macht deutlich, dass weitere Xbox-Spiele sehr wahrscheinlich den Weg von “Sea of Thieves” und Co beschreiten werden

Auf der Xbox-Plattform konnte “Call of Duty: Modern Warfare 3” den ersten Platz erobern. Da der nächste Titel in den Game-Pass aufgenommen wird, bleibt abzuwarten, wie sich das in der Verkaufsrangliste bemerkbar macht.

Spannend ist auch die Rangliste der erfolgreichsten Spiele der ersten vier Monate des Jahres. Hier kann sich “Helldivers 2” weiterhin gegen “Call of Duty: Modern Warfare 3” behaupten. “Dragon’s Dogma 2” verweilt auf dem dritten Rang.

Die meistgespielten Titel auf PS5 und Xbox Series X/S

Während es bei den reinen Verkäufen im April die erwähnte Doppelführung für Sony gab, sorgten die Spielerzahlen für andere Positionierungen.

Konsolenübergreifend wird deutlich, dass Service- und Free-to-Play-Games die meisten Spieler anziehen. Auf der PS5 führt “Call of Duty HQ”, bestehend aus „Warzone“, “Modern Warfare 2” und “Modern Warfare 3”, vor “Fortnite”, “GTA 5” und “NBA 2K24”. Für „Helldivers 2“ blieb im April der sechste Platz.

Auf den Xbox-Konsolen lag “Fortnite” vor “Call of Duty HQ”, “Roblox“, “GTA 5” und “Minecraft”. Zwar konnten ”Fallout 4″ und “Fallout 76” dank der Amazon-Serie in die Top 10 zurückkehren. Davon abgesehen handelt es sich bei den meistgespielten Titeln aber häufig nicht um Game-Pass-Spiele. Das ändert sich mit der Aufnahme von “Black Ops 6” in das Abo.

Bei den Steam-Spieler-Charts für die Vereinigten Staaten führt weiterhin “Helldivers 2” vor “Counter-Strike 2”. Mit “Desitiny” auf Rang 9 hat Sony ein weiteres Spiel in der Top 10.

Weitere Angaben zum US-Videospielmarkt hält der Circana-Analyst Mat Piscatella in einem Twitter/X-Thread bereit.

