Destiny 2: Verpatzter Start von „Die finale Form“ sorgt für massiven Leak

Sony Interactive Entertainment und Bungie bereiten sich auf die Veröffentlichung der nächsten Erweiterung des MMO-Shooters „Destiny 2“ vor. Mit „Die finale Form“ wollen die Entwickler die Handlung der Hüter und des Reisenden zu einem krönenden Abschluss bringen. Allerdings sollten alle interessierten Spieler in den nächsten Tagen vorsichtig sein.

Seid vorsichtig! Spoiler zu „Die finale Form“ sind im Umlauf

Obwohl „Die finale Form“ erst ab dem kommenden Dienstag, den 4. Juni 2024 erhältlich sein soll, hatten bereits einige Spieler Zugang zu den neuen Inhalten. So wird berichtet, dass die Spieler zwischenzeitlich Teile der Erweiterung spielen konnten.

Somit sollte man aufpassen, da einige Spoiler im Äther des Internets herumschwirren. Und bevor ihr euch wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung die eine oder andere Überraschung versauen lasst, solltet ihr allem rund um „Destiny 2“ vorerst aus dem Weg gehen.

Schließlich wird behauptet, dass bereits Zwischensequenzen, Raid-Gegenstände, Abzeichen, Trophäen, Story-Inhalte und mehr ihre Kreise ziehen. Bisher hat sich Bungie zu den Leaks und dem verpatzten Launch nicht zu Wort gemeldet. Dementsprechend ist schwierig einzuschätzen, wie massiv der Leak tatsächlich ausfällt.

Mit „Die finale Form“ werden die Spieler in das Herz des Reisenden reisen. Dort werden sie gemeinsam mit der Vorhut alles daran setzen, den Krieg zwischen Licht und Dunkelheit zu beenden. Schließlich hat der Zeuge die Realität nach seiner abnormalen Vorstellung gelähmt.

Die Unendlichkeit wird im bleichen Herz zerrissen, weshalb die Taten der Vergangenheit in einer sich zersetzenden Landschaft widerhallen. Somit werdet ihr auch mit Momenten konfrontiert, die euch zehn Jahre lang mitgerissen hatten. Und in all diesem Chaos findet sich auch der Grund für diesen Krieg, der so vielen Hütern das Leben gekostet hatte.

Wer die wenigen Tage vor Vorfreude nicht mehr abwarten kann, kann bereits weitere Informationen zu „Destiny 2“ sowie „Die finale Form“ in unserer Themenübersicht entdecken. Vor wenigen Tagen hatte Bungie bereits ein ViDoc veröffentlicht, um noch einmal an die ikonische Stimme von Zavala zu erinnern.

