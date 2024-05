Dragon Ball Sparking! Zero: Neuer Fused Warriors Trailer zum Anime-Prügelspiel veröffentlicht

Dragon Ball Sparking! Zero:

Neue Kämpfer schließen sich dem bereits ziemlich umfangreichen Roster von "Dragon Ball: Sparking! Zero" an. Der neue Fused Warriors Trailer zum Anime-Prügelspiel enthüllt unter anderem gleich mehrere mächtige Fusionskrieger!

Nachdem zuletzt ein Leak verschiedene Fanlieblinge wie Trunks und Son-Goten für „Dragon Ball: Sparking! Zero“ enthüllte, folgte nun mit dem neuen Fused Warriors Trailer die Bestätigung. Darin sehen wir verschiedene Charaktere wie zum Beispiel die Saiyajin-Kämpferinnen Caulifla und Kale in Aktion. Darüber hinaus sind im neuen Video weitere bekannte Figuren wie Gogeta und Vegetto zu sehen, die somit nun ebenfalls offiziell für das Anime-Prügelspiel bestätigt sind.

Den Fused Warriors Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst ansehen. Diesmal steht alles im Zeichen von mächtigen Fusionskriegern wie Gotenks und Kefla. Passend dazu stehen im neuen Video zum von vielen Fans heißerwarteten Titel natürlich auch ihre „Ausgangsmaterialien“ Caulifla, Kale, Son-Goten und der kleine Trunks im Fokus.

Fuuuu… siooon – ha!

Im Laufe ihrer Abenteuer erlernen Son-Goku, Vegeta und ihre Freunde natürlich allerlei mächtige sowie nützliche Techniken. In der Boo-Saga, dem finalen großen Handlungsstrang des von Akira Toriyama geschaffenen „Dragon Ball“-Manga, öffnete dieser mit zwei neuen Fusionstechniken das Fenster zu vorher ungeahnten Möglichkeiten. Langjährige Fans werden es wissen, hierbei handelt es sich um die Metamorph- beziehungsweise Tanz-Fusion und die Potara-Fusion.

Bei beiden Varianten verschmelzen zwei Charaktere temporär zu einem völlig neuen Wesen. Bei der Metamorph-Fusion sollten beiden Personen allerdings ähnlich groß sein und ähnlich stark sein. So fusionieren etwa Son-Goten und Trunks in „Dragon Ball Z“ zu Gotenks. Bei der Potara-Fusion, einer göttlichen Alternativvariante dieser Technik, entfallen diese Limitierungen. Mithilfe der Potara-Ohrringe verschmelzen in „Dragon Ball Super“ Caulifla und Kale zu Kefla.

Allerdings sind dies längst nicht alle Fusionstechniken, die wir im Laufe verschiedener „Dragon Ball“-Geschichten gesehen haben. Namekianer wie Piccolo können etwa die Energie eines anderen Namekianers in sich aufnehmen. In unterschiedlichen Nebengeschichten sehen wir zudem mit der EX-Fusion, der Freeform-Fusion sowie der Ultra-Fusion weitere Varianten.

In „Dragon Ball: Sparking! Zero“ dürften wir jedoch „nur“ die Metamorph- und Potara-Fusion zu sehen bekommen. Einmal, weil die anderen spezielleren Fusionstechniken nicht im Original-Manga und den Anime-Serien vorkommen, und außerdem, weil wir auch im Fused Warriors Trailer mit Gogeta, Vegetto und Fused Zamasu Fusionskrieger sehen, die durch die Metamorph-/Tanz-Fusion beziehungsweise die Potara-Fusion entstanden sind.

„Dragon Ball: Sparking! Zero“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Derzeit hat das Anime-Prügelspiel noch keinen Releasetermin. Neue Informationen zum Spiel sollen jedoch während des Summer Game Fests 2024 folgen.

Dragon Ball: Sparking! Zero Fused Warriors Trailer:

Wie gefällt euch der neue Fused Warriors Trailer zu „Dragon Ball: Sparking! Zero“?

