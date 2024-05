Fallout: Erfolg der TV-Serie lässt die Verkaufszahlen der Spiele in den USA durch die Decke gehen

In dieser Woche veröffentlichten die Marktforscher von Circana die US-amerikanischen Hard- und Software-Charts aus dem April 2024. Wie sich diesen entnehmen lässt, ließ der Erfolg der TV-Serie die Verkaufszahlen der diversen "Fallout"-Spiele auch in den USA sprunghaft ansteigen.

Anfang April startete die TV-Serie zu „Fallout“ und entwickelte sich für die Verantwortlichen zu einem großen Erfolg. Nur kurze Zeit später bestätigte Amazon, dass wir uns auf eine zweite Season freuen dürfen.

Genau wie es bereits bei „The Last of Us“ der Fall war, ließ der Erfolg der TV-Serie auch im Fall von „Fallout“ die Verkaufszahlen der diversen Spiele ansteigen. Beispielsweise sicherte sich „Fallout 4“ kurz nach dem Start der TV-Serie die Spitze der europäischen Software-Charts.

Auch andere Spiele wie „Fallout 3“ oder „Fallout 76“ profitierten vom Erfolg der TV-Serie. Eine Entwicklung, die sich nicht nur in Europa bemerkbar machte. Wie sich den Angaben der Marktforscher von Circana entnehmen lässt, schossen die Verkaufszahlen der „Fallout“-Spiele auch in den USA zwischenzeitlich in die Höhe.

Zwei Titel kehren in die Top 10 zurück

Gemessen am generierten Umsatz machte „Fallout 4“ in den US-amerikanischen Software-Charts im April 2024 den größten Sprung. Sicherlich auch beflügelt von der Veröffentlichung des kostenlosen Next-Gen-Upgrades sicherte sich „Fallout 4“ in den USA im letzten Monat den fünften Platz der Charts.

Ein weiterer Titel, der in die Top 10 der US-Software-Charts zurückkehrte, ist der Multiplayer-Ableger „Fallout 76“. Dieser hatte zum Release im Jahr 2018 mit diversen technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen. Mit Updates besserten die Entwickler nach und sorgten über die Jahre dafür, dass sich das Bild der Community zum Positiven wendete.

Weitere Titel, die in den US-Charts spürbar zulegten, sind „Fallout: New Vegas“ und „Fallout 3“. Anbei die von Circana veröffentlichte Übersicht über die Entwicklung der „Fallout“-Titel in den US-Charts vom April 2024.

Berücksichtigt wurden sowohl Verkäufe über den US-Einzelhandel als auch digital abgesetzte Spiele.

Titel Position im April 2024 Position im März 2023 Fallout 4 5 87 Fallout 76 8 159 Fallout: New Vegas 24 193 Fallout 3 37 316 Fallout 4: VR 99 605 Fallout + Fallout 2 + Fallout: Tactics bundle 122 668 Fallout: Special Anthology 137 3976

Weitere Meldungen zu fallout.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren