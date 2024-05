Gran Turismo 7: Update 1.48 steht bereit – Diese Inhalte & Verbesserungen werden geboten

Mit dem Patch 1.48 stellten die Entwickler von Polyphony Digital in dieser Woche das nächste kostenlose Content-Update zum Rennspiel „Gran Turismo 7“ vor. Dieses steht auf der PS4 und der PS5 ab sofort zum Download bereit.

Wie in der gestrigen Ankündigung bestätigt, finden mit dem Update 1.48 zum einen fünf neue Fahrzeuge den Weg in „Gran Turismo 7“. Zu den Neuzugängen gehören der Honda Civic SiR・II (EG) ’93, der Honda NSX GT500 ’00, der Nissan Skyline GTS-R (R31) ’87, der Volvo 240 SE Estate ʼ93 und der Volvo V40 T5 R-Design ʼ13.

Hinzukommen das „Extra-Menü Nr. 39: Rennwagen der japanischen GT (ab Sammlerstufe 48 und höher)“ und die folgenden Veranstaltungen für die Weltstrecken.

Europäischer Sunday Cup 400 – Kyoto Driving Park: Yamagiwa

Japanische FF-Herausforderung 450 – Autopolis International Racing Course: Kurzstrecke

Japanische FR-Herausforderung 450 – Autodrome Lago Maggiore: West

Tourenwagen-Weltcup 800 – Circuit de Sainte-Croix: A

Weitere Motorenwechsel und Anpassungen an Schadensmodellen

Während im Café weitere Designer auf einen Plausch warten, wurde der Bereich „Fahrzeugwartung & Service“ durch zusätzliche Motorenwechsel erweitert. Die folgenden Fahrzeuge erlauben nach der Installation des Updates 1.48 einen Motorenwechsel, sofern ihr die Sammlerstufe 50 erreicht habt.

Honda Civic SiR・II (EG) ’93

Honda Civic Type R (EK) ’97

Honda Civic Type R (EK) Touring Car

Honda Integra Type R (DC2) ’95

Nissan Sileighty ’98

Des Weiteren nahm sich Polyphony Digital dem mechanischen Schadensmodell diverser Fahrzeuge an und besserte in diesem Bereich nach. Welchen Modellen sich die Entwickler hier widmeten, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

AFEELA Prototype 2024

Audi e-tron Vision Gran Turismo

BMW i3 ’15

Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo

Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo

Jaguar Vision Gran Turismo Coupé

Jaguar Vision Gran Turismo Roadster

Jaguar Vision Gran Turismo SV

Porsche Taycan Turbo S ’19

Porsche Vision Gran Turismo

Porsche Vision Gran Turismo Spyder

Skoda Vision Gran Turismo

Tesla Model S Signature Performance ’12

Tesla Model 3 Performance ’23

Volkswagen ID.R ’19

Angepasste Preise und kleinere Bugfixes

Weiter geht aus dem offiziellen Changelog hervor, dass das Update 1.48 kleine Änderungen an den Anzügen „Alpinestars Suit No.1“ und „Alpinestars Suit No. 2“ vornimmt. Hier wurde die Platzierung der Aufkleber auf dem linken Arm angepasst. Gleichzeitig nahmen die Entwickler Anpassungen an diversen Lacken vor und behoben kleinere, nicht näher genannte Fehler.

Den Schlusspunkt unter das neue „Gran Turismo 7“-Update setzten Preisanpassungen bei den legendären Fahrzeugen der der Hagerty-Sammlung.

„Die Preise für legendäre Fahrzeuge (Hagerty-Sammlung) wurden auf Grundlage realer Bewertungen des Gran Turismo-Partners Hagerty überarbeitet“, so die Entwickler.

„Hagerty bietet Bewertungen und Fahrzeugversicherungen für Oldtimer an und hat in den letzten Jahren einige Veranstaltungen für historische Autos gesponsert. Die neuen Preise gelten beim nächsten Verkauf eines Fahrzeugs. Die nächste Preisüberarbeitung ist für den Oktober 2024 geplant.“

„Gran Turismo 7“ ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren