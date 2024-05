Gratis für PS4 und PS5: Von Sony gibt es ein Geschenk und ihr braucht nur einen Code

Sony hat die Days of Play 2024 gestartet und gewährt PlayStation-Spielern über verschiedene Händler hinweg besondere Rabatte. Das gilt für die PS5 Slim, den DualSense-Controller, das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 und für allerlei Spiele.

Auch ein kleines Geschenk hält das Unternehmen bereit. So können sich PlayStation-Spieler mehrere Avatare schnappen. Sie sollen “einige der beliebtesten Titel würdigen, die während der Days of Play über PlayStation Plus angeboten werden”.

Universal-Code bringt PlayStation-Spieler zum Ziel

Sony verweist auf die PlayStation-Plus-Website oder die entsprechende Kategorie der Days-of-Play-Aktion auf der PS5- oder PS4-Konsole, wo die nötigen Codes verteilt werden. Es gibt allerdings einen einfacheren Weg. Da es sich um Universal-Codes handelt, die lediglich regionale Unterschiede aufweisen, könnt ihr einfach einen der folgenden Codes verwenden.

Gutschein-Codes, die in Europa funktionieren sollten:

9EKG-C3QP-RLNH

LAH6-GA7X-263G

Nachdem einer der Codes eingelöst wurde, können Spieler fünf PSN-Avatare entgegennehmen. Sie sind an die Marken „Sly Cooper“, “Roblox”, “EA Sports FC 24”, “Tomb Raider” und “Ghostbuster” angelehnt. Möglich ist die Freischaltung bis zum 12. Juni 2024.

Mehr scheint zu folgen: “Diese PlayStation Plus-Avatare können von allen PlayStation-Spielern kostenlos eingelöst werden. Bleibt dran für mehr kostenlose Avatare während der Days of Play“, schreibt Sony.

Wie werden die Codes auf der Konsole eingelöst?

Für die Eingabe der Gutschein-Codes gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf der PS5 navigiert ihr zum PlayStation-Store, klickt oben rechts die drei Punkte und wählt den Menü-Punkt „Code einlösen“. Im Anschluss wird die Zeichen-Kombination eingegeben.

Möglich ist das auch im Web-Store. Nach einem Login erscheint oben rechts neben dem Herz und dem Warenkorb das Profil-Logo. Nach einem Klick ist der Menüeintrag zur Code-Eingabe sichtbar. Auch mit der PlayStation-App kommen Spieler zum Ziel. Hier gilt es, im PS-Store-Bereich oben rechts das Menü-Icon zu betätigen.

Im Anschluss kann das Avatar-Set in Anspruch genommen werden und von Sony gibt es eine Quittung über 0,00 Euro – aber wie erwähnt, nur bis zu 12. Juni 2024.

