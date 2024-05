Just Cause: Blue Beetle-Regisseur soll die Videospiel-Verfilmung inszenieren

Just Cause:

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet Square Enix an einer Verfilmung seiner „Just Cause“-Spielreihe. Nach einer längeren Funkstille macht das Projekt nun einen großen Schritt vorwärts. Wie die US-Kollegen von The Hollywood Reporter erfahren haben möchten, hat die Adaption der Actionspiel-Franchise inzwischen ein Zuhause bei Universal Pictures gefunden. Darüber hinaus konnte wohl ebenfalls ein Regisseur für die Games-Umsetzung verpflichtet werden.

Hierbei handelt es sich um Ángel Manuel Soto, der zuletzt die DC Comics-Adaption „Blue Beetle“ in die Kinos brachte. Mit David Leitch („Deadpool 2“) und dessen Ehefrau Kelly McCormick („Bullet Train“) steht zudem bereits ein Produzentenduo für den Actionfilm fest. Beide produzieren den kommenden Kinofilm über ihr eigenes Unternehmen 87North, mit dem sie in der Vergangenheit bereits an Filmen wie „John Wick“, „Nobody“ und „The Fall Guy“ mitwirkten.

Weite Details zum Just Cause-Film noch rar gesät

Des Weiteren ist das Unternehmen Story Kitchen am „Just Cause“-Film beteiligt. Für die Firma fungieren Mike Goldberg („Zwei vom alten Schlag“), Dmitri M. Johnson („Sonic the Hedgehog“) sowie Timothy I. Stevenson („Die Geheimnisse der Spiderwicks“) als Produzenten. Story Kitchen hat sich in den letzten Jahren auf Videospiel-Adaptionen fokussiert und arbeitet derzeit auch an Verfilmungen von „Dredge“, „Sifu“ und „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“.

Dan Jevons („Rival Speak“) begleitet die Videospiel-Adaption als Executive Producer. Das Projekt für 87North beaufsichtigen wird indes Max Jacoby („Countdown“). Für Universal Pictures übernehmen diese Position Director of Development Tony Ducret („Violent Night“) sowie Senior VP of Production Development Ryan Jones. Weitere Details zum „Just Cause“-Kinofilm, etwa zur Story der Videospiel-Adaption, sind gegenwärtig noch nicht bekannt.

Ihr möchtet wissen, welche Videospiel-Verfilmungen sich neben Just Cause noch in Arbeit befinden? Dann werft gerne einen Blick in unsere kleine Übersicht:

Ursprünglich sicherte sich das deutsche Unternehmen Constantin Film („Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders“) die Filmrechte am Square Enix-Game und arbeitete fast ein Jahrzehnt an einer „Just Cause“-Verfilmung. Während dieser Zeit schlossen sich unter anderem Brad Peyton („San Andreas“) sowie Derek Kolstad („The Falcon and the Winter Soldier“) dem Projekt an, ehe sie es letztendlich wieder verlassen haben und die Rechte verfielen.

Anschließend wanderten diese zu Universal Pictures, die in den vergangenen Jahren mit „Der Super Mario Bros. Film“ und „Five Nights at Freddy’s“ zwei überaus erfolgreiche Videospiel-Adaptionen in die weltweiten Kinos bringen konnte. Wann Ángel Manuel Soto für Universal mit den Arbeiten beginnen kann, ist noch nicht klar. Aktuell laufen die Vorbereitungen für seinen neuen Actionfilm „The Wrecking Crew“ für Amazon MGM.

„Just Cause“ basiert auf der gleichnamigen Action-Adventure-Reihe von Square Enix und dem Entwicklerteam von Avalanche Studios („Rage 2“). Im Mittelpunkt der Geschichte steht Rico Rodriguez, der mit seinen speziellen Fähigkeiten Regimewechsel vorantreiben soll. Immer mit dabei hat er einen Greifhaken sowie einen Fallschirm, die zu seinen Markenzeichen geworden sind. Bisher umfasst die „Just Cause“-Marke vier Games.

Freut ihr euch auf einen „Just Cause“-Film von „Blue Beetle“-Regisseur Ángel Manuel Soto?

Weitere Meldungen zu Just Cause.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren