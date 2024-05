Marvel’s Spider-Man 2: Sony und Insomniac beeindrucken mit neuer Verkaufszahl

Im laufenden Geschäftsjahr wird es keine Blockbuster der größten AAA-Franchises von Sony geben. Allerdings ist das Unternehmen mit anderen Games ziemlich erfolgreich unterwegs, wie Charts aus den USA verdeutlichen.

Dennoch dürften sich viele Spieler weitere Titel der Kategorie eines “Marvel’s Spider-Man 2” wünschen. Während Ankündigungen dieser Art auf sich warten lassen, liegt zum genannten Spiel aus dem Hause Insomniac Games eine neue Verkaufszahl vor.

Spidey-Abenteuer mehr als 11 Millionen Mal verkauft

Im Zuge des letzten Geschäftssegment-Meetings von Sony haben die neuen Co-CEOs von PlayStation bekannt gegeben, dass “Marvel’s Spider-Man 2” bis zum 20. April 2024 weltweit über 11 Millionen Mal verkauft wurde.

Zuvor hatte Sony Anfang des Jahres gemeldet, dass bis zum 31. Dezember 2024 die Marke von 10 Millionen Exemplaren überschritten wurde. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Launch im Oktober 2023 griffen 2,5 Millionen Spieler zu. Mehr als 5 Millionen Käufer waren es bis Ende Oktober.

Obwohl sich das Tempo der Verkäufe verlangsamt hat, bleibt der Absatz des Spiels ziemlich beeindruckend – vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Titel nur auf eine Plattform abzielt. Auch der Support wurde nach dem Launch längst nicht beendet. Im März gab es einen Patch für “Marvel’s Spider-Man 2”, der neue Funktionen wie New Game Plus und Mission Replay hinzufügte.

Für alle, die bisher vom Preis abgeschreckt waren: Im Rahmen der Days of Play gibt es “Marvel’s Spider-Man 2” deutlich günstiger:

Für Sony eine erfolgreiche Generation

Trotz der Tatsache, dass Sony aufgrund einer schwächelnden Branche im vergangenen Geschäftsjahr nicht in der Lage war, die einst geplante Zahl an PS5-Auslieferungen zu erreichen, geht es der PlayStation-Sparte offenbar blendend. Das japanische Unternehmen befindet sich in der bislang profitabelsten Generation.

Auch die nächste Konsole scheint in den Startlöchern zu stehen. Berichten zufolge kommt Ende des Jahres die PS5 Pro auf den Markt. Ob es dabei bleibt oder Sony mittlerweile auf das nächste Jahr abzielt, bleibt abzuwarten. Bis zum Launch von “GTA 6” dürfte das Unternehmen aber bestrebt sein, genügend Exemplare im Handel oder bereits bei den Kunden zu haben.

