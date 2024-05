Modern Warfare 3 & Warzone: „Fallout Vault Dweller“-Pack geleakt und zeigt sich auf einem Bild

Auf den aktuellen Hype-Train der „Fallout“-Serie versuchen immer mehr aufzuspringen. Nachdem zuletzt schon Epic Games in die neueste Saison des Battle Royale-Shooters „Fortnite“ einige Inhalte aus dem Ödland integriert hatte, folgt als nächstes wohl auch Activision und die „Call of Duty“-Reihe.

Die Ödlander kommen zu Modern Warfare 3

Die Kollegen von CharlieIntel haben via X (ehemals Twitter) mitgeteilt, dass in den Spieldateien neue Skins entdeckt wurden, die in Zusammenhang mit „Fallout“ stehen. Ein erstes Bild zeigt schon einmal, was die Spieler in „Modern Warfare 3“ sowie „Warzone“ erwarten können. Demnach werden einige klassischen Anzüge der Vault-Bewohner ins Spiel kommen.

Allerdings haben Activision und Bethesda bisher keine offizielle Ankündigung der Kollaboration vorgenommen. Somit bleibt abzuwarten, wann die neuen Skins erscheinen werden.

Am gestrigen Mittwoch, den 29. Mai 2024 hatten die zuständigen Entwickler von Sledgehammer Games die mittlerweile vierte Saison von „Modern Warfare 3“ sowie „Warzone“ veröffentlicht. Somit können die Spieler bereits zahlreiche neue Inhalte genießen, die unter anderem neue Multiplayer-Karten mit sich brachten. Schließlich kann man inzwischen auf „Paris“ und „Tokio“ in die Schlacht ziehen.

Darüber hinaus sind auch einige neue Mehrspieler-Modi sowie Waffen im Spiel verfügbar. Unter anderem kann man das Marksman Rifle, die Superi 46 und die Reclaimer 18 im Battle Pass freischalten. Im Laufe der Saison wird auch der Vorschlaghammer als neue Nahkampfwaffe hinzukommen.

Neben der augenscheinlichen „Fallout“-Kollaboration wird im Laufe der Saison auch die japanische Mecha-Action-Marke „Gundam“ ins Spiel kommen, womit unter anderem drei spezielle Gundams sowie ein entsprechendes Event auf die Spieler warten werden. Einen entsprechenden Termin für diese Zusammenarbeit hat Activision noch nicht mitgeteilt.

Die vollständigen Details der neuen Saison von „Modern Warfare 3“ sowie „Warzone“ könnt ihr bei Interesse noch einmal auf der offiziellen Seite nachvollziehen. Sobald die Verantwortlichen entsprechende Details zu der Zusammenarbeit mit „Fallout“ bekanntgeben, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Breaking: MW3 x Warzone + FALLOUT collaboration skins have leaked via game files pic.twitter.com/oH8v7mCL6F — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 29, 2024

