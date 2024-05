PlayStation: Welche Studios arbeiten an Einzelspieler-Games und welche an Live-Service-Projekten?

Mit dem Erfolg von “Helldivers 2” wird deutlich, dass der Live-Service-Ansatz, den Sony seit einiger Zeit verfolgt, keinesfalls der falsche Weg ist. Auch die neusten Charts aus den USA untermauern die Strategie.

Die zunehmenden Investitionen in Live-Service-Spiele bedeuten aber längst nicht, dass Sony die traditionellen Einzelspieler-Erfahrungen mit einem Fokus auf die Erzählung vernachlässigen möchte. Im neusten Strategie-Bericht ordnet das Unternehmen die PlayStation-Studios verschiedenen Kategorien zu.

Naughty Dog, Insomniac und Co bleiben bei den großen Geschichten

Zu den Studios, von denen PlayStation-Spieler weiterhin Einzelspieler-Erfahrungen mit einer Ausrichtung auf die Erzählung erwarten können, gehören Insomniac Games, Santa Monica und Naughty Dog. Hier stehen neue Spiele wie “God of War” und “Wolverine” auf dem Programm.

Spannender wird es in der Kategorie „Evolving & Multi-Genre“. Guerrilla Games verweilt in dieser Liste und es ist längst bekannt, dass sich auf Basis von “Horizon” ein Multiplayer-Projekt in Arbeit befindet. Ebenfalls gebe es “Sequel-Pläne für sehr lange Zeit”.

Gelistet ist dort auch das Bend-Studio. Hier kocht man seit einiger Zeit an einer neuen Marke, während Spieler vergeblich auf eine Fortsetzung von “Days Gone” warten.

Ebenfalls sind mehrere Studios aufgeführt, die sich mit Live-Service-Games beschäftigen. Dazu gehören Bungie, Firewalk, Haven und San Diego Studio. Neon Koi ist wiederum ein Mobile-Entwickler mit Standardorten in Berlin und Helsinki. Die Übernahme erfolgte 2022. Insgesamt gelangten neun der gelisteten Studios in den Finanzjahren 2021 bis 2023 in den Besitz von Sony.

Einzelspieler-Games / Fokus auf Erzählung

Insomniac Games

Naughty Dog Santa

Monica Studio

Firesprite

Housemarque

Sucker Punch

Team ASOBI

Partner-Studios

Bluepoint

Nixxes

Valkyrie Entertainment

Evolving / Multi-Genre

Guerrilla Games

Polyphony Digital

Bend Studio

Media Molecule

Fokus auf Live-Service

Bungie

Firewalk

Haven

San Diego Studio

Neon Koi

Diese Marken hebt Sony besonders hervor

Eine weitere Grafik im Strategie-Bericht von Sony widmet sich den Marken. Bei den wichtigsten Franchises handelt es sich demnach um “The Last of Us”, “Horizon”, “God of War” und “Destiny”. Aber auch “Ghost of Tsuahma” wird bereits weit oben eingeordnet.

Mit der Erwähnung von “Astro Bot” dürften sich die jüngsten Gerüchte bewahrheiten. Auch “Uncharted” ist dabei, was mit dem Kinofilm begründet werden kann. Ob ein neues Spiel folgt, bleibt abzuwarten.

Hinzu kommen neue Marken wie „Fairgames“, “Concord” und “Marathon”, von denen wir eventuell etwas auf der nächtlichen State of Play erfahren werden. Sie startet heute um 23:59 Uhr.

Insgesamt sieht sich Sony Interactive Entertainment gut aufgestellt. Die PS5-Generation ist die bisher profitabelste aller bisherigen PlayStation-Generationen. Und auch zu PlayStation Plus gab es heute eine Statistik.

Weitere Meldungen zu PlayStation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren