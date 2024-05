PS5: Schon jetzt die profitabelste PlayStation-Konsole – Sony liefert Zahlen

In einem Business-Meeting lieferte uns Sony diverse neue Zahlen zum kommerziellen Erfolg der PS5. Wie sich diesen entnehmen lässt, haben wir es bei der PS5 schon jetzt mit der profitabelsten PlayStation-Konsole überhaupt zu tun.

Mitte des Monats versorgte uns Sony mit aktuellen Verkaufszahlen zur PS5. Dabei gab der Konzern bekannt, dass sich die Konsole bis Ende des letzten Geschäftsjahres am 31. März 2024 59,3 Millionen Mal verkaufte. Auch die Zahlen der Network Services-Sparte, zu der unter anderem der PS Plus-Dienst gehört, legten laut dem Unternehmen spürbar zu.

In einem aktuellen Business-Meeting gingen die Verantwortlichen von Sony unter anderem auf den kommerziellen Erfolg der PS5 ein. Wie der japanische Elektronikriese bestätigte, haben wir es bei der PS5 schon jetzt mit der profitabelsten PlayStation-Konsole überhaupt zu tun. Dies geht aus einer Grafik hervor, die Sony im Zuge eines Business Segment Briefings präsentierte.

Laut der Grafik sorgte die PS5-Generation nach vier Geschäftsjahren für Umsätze in Höhe von 106 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: In ihrem kompletten Zyklus brachte es die sehr erfolgreiche PS4 auf 107 Milliarden US-Dollar.

User geben mehr Geld für Content aus

Des Weiteren geht aus den Zahlen von Sony hervor, dass die Spielerinnen und Spieler auf der PS5 im Durchschnitt mehr Geld ausgeben, als dies auf der PS4 der Fall war. Demnach stiegen die Ausgaben pro Konsole für die PS5 im Vergleich mit demselben Zeitraum auf der PS4 um 26 Prozent.

Rechnet man Inhalte wie Spiele, Dienste wie PlayStation Plus und Zubehör wie Controller oder andere Hardware zusammen, generiert eine PS5-Konsole im Durchschnitt Umsätze in Höhe von 731 US-Dollar.

In der letzten Generation gaben die Spielerinnen und Spieler pro PS4-Konsole im Durchschnitt 580 US-Dollar für die besagten Produkte aus.

Laut Sony ist diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad auf die zunehmende Digitalisierung beziehungsweise auf den gestiegenen Absatz von digitalen Inhalten zurückzuführen.

Absatz von Vollversionen rückläufig

Laut Sony legten die Ausgaben der Spielerinnen und Spieler für digitale Inhalte wie Mikrotransaktionen, DLCs oder Add-ons auf der PS5 nämlich um 176 Prozent zu. Die Pro-Konsole-Umsätze mit Online-Diensten wie PS Plus stiegen im Vergleich mit der PS4-Generation um 57 Prozent. Die Ausgaben pro Konsole im Bereich des Zubehörs wiederum legten um 34 Prozent zu.

Der einzige Bereich, in dem die PS5 im Vergleich mit ihrer Vorgängerin Abstriche hinnehmen muss, ist der Verkauf von Vollversionen beziehungsweise Spielen an sich. Hier verbuchte Sony im Vergleichszeitraum ein Absatzminus von zwölf Prozent. Auch hier dürfte die Entwicklung, die die Branche in den letzten Jahren durchmachte, eine entscheidende Rolle gespielt haben.

In den vergangenen Jahren banden Live-Service-Titel wie „Fortnite“ die User nämlich langfristig und sorgten dafür, dass ein Teil des Freizeitbudgets in Inhalte wie Battle-Pässe oder Mikrotransaktionen investiert wurde. Auf der anderen Seite erwarben die Spielerinnen und Spieler dafür weniger neue Spiele.

Ein Trend, der Anbietern von Triple-A-Singleplayer-Titeln auch in den nächsten Jahren zu schaffen machen dürfte.

