Silent Hill Transmission: Show hier in Livestream verfolgen – Silent Hill 2 und mehr erwartet

In wenigen Stunden fällt der Startschuss für das Event "Silent Hill Transmission", in dessen Rahmen Konami zahlreiche Neuigkeiten rund um die populäre Survival-Horror-Reihe ankündigen wird. Den Showcase können Fans live verfolgen.

In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Gerüchte und Spekulationen rund um die ebenso beliebte wie erfolgreiche Horrorspiel-Reihe „Silent Hill“. Offizielle Bestätigungen oder gar Ankündigungen seitens Konami blieben bisher aus. Das dürfte sich schon in Kürze ändern, denn das Event „Silent Hill Transmission“ steht unmittelbar bevor.

Wann beginnt die Silent Hill Transmission?

Wie Konami verkündet hat, findet das Event am 31. Mai 2024 ab 1:00 Uhr deutscher Zeit statt. Aktuellen Angaben von Leaker „Wario 64“ zufolge wird der Showcase etwas über 42 Minuten dauern und neben Neuigkeiten zu einigen Spielen auch einen Ausblick auf den neuen Film von „Silent Hill“ gewähren.

Außerdem ist wohl mit der Präsentation von neuen Merchandise-Artikeln zu rechnen. Fans können das Event ganz bequem am heimischen Bildschirm verfolgen, es findet ein Livestream statt:

Welche Spiele von Silent Hill sind zu erwarten?

Bisher hat Konami keine Details zum Programm des Showcase-Events verraten. Allerdings ist stark davon auszugehen, dass es endlich Angaben zum Release-Termin des „Silent Hill 2“-Remakes geben wird. Es wäre jedenfalls die ideale Bühne, um ein für Fans solch wichtiges Geheimnis zu lüften.

Dies ist übrigens nicht das einzige Spiel von „Silent Hill“, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Unter anderem entsteht das außergewöhnliche „Silent Hill f“, zu dem es bisher noch nicht allzu viele Informationen gibt. Fest steht lediglich, dass es in Japan spielt und eine Story von Ryukishi07, dem Schöpfer von „Higurashi: When They Cry“, bieten wird.

Beim dritten Spiel im Bunde handelt es sich um „Silent Hill: Townfall“, an dem aktuell das Team von No Code mit Hocheifer arbeitet. Auch hierzu sind bisher nur wenige Details bekannt, was sich hoffentlich mit dem Showcase-Event in wenigen Stunden ändern wird. Zum neuen Kinofilm „Return to Silent Hill“ dürfte ebenfalls das ein oder andere Infohäppchen zu erwarten sein.

Weitere Meldungen zu Silent Hill 2, Silent Hill Townfall, Silent Hill f.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren