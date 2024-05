State of Play 2024: Mit 14 Präsentationen – Verfolgt die Show bei uns im Livestream

In der heutigen Nacht von Donnerstag auf Freitag findet die nächste Ausgabe des "State of Play"-Formats statt. Offiziellen Angaben zufolge dürfen wir uns auf die Präsentation von insgesamt 14 Titeln freuen. Bei uns könnt ihr das Event live im Stream verfolgen und euch mit der PLAY3.DE-Community austauschen.

Nach den diversen Gerüchten der letzten Monate kündigte Sony die neueste Episode des „State of Play“-Formats in dieser Woche endlich offiziell an.

Diese bringt es auf eine Länge von 30 Minuten und startet am heutigen Donnerstagabend um 23:59 Uhr unserer Zeit. Wie gehabt bietet euch Sony die Möglichkeit, das Event live mitzuverfolgen. Den entsprechenden Stream haben wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden.

Somit könnt ihr die Präsentationen beziehungsweise Neuankündigungen live mitverfolgen und euch gleichzeitig mit der PLAY3.DE-Community austauschen.

14 Titel warten auf ihre Präsentation

Laut der offiziellen Ankündigung wartet im Rahmen der neuen „State of Play“ die Präsentation von nicht weniger als 14 Titeln für die PS5 und PlayStation VR2. „State of Play ist zurück! Seid live dabei für Neuigkeiten zu PS5- und PS VR2-Titeln sowie einen Blick auf Spiele von PlayStation Studios, die später in diesem Jahr erscheinen“, so Sony.

Nachfolgend könnt ihr euch den Stream anschauen:

Um die Überraschung nicht zu verderben, geht das Unternehmen im Vorfeld der „State of Play“-Ausgaben traditionell nicht näher auf die präsentierten Spiele ein. Allerdings lieferten uns die Gerüchteküche und diverse Leaker in den letzten Wochen Hinweise auf mögliche Spiele, die Sony in der „State of Play“ präsentiert.

Darunter ein neues „Astro Bot“-Abenteuer, das sich unbestätigten Berichten bereits seit einer ganzen Weile bei Team Asobi in Entwicklung befindet. Auch Firewalks neuer PvP-Shooter „Concord“ könnte zu den Titeln gehören, die auf dem Event zu sehen sind.

God of War, Ghost of Tsushima und mehr?

Der als sichere Quelle geltende Leaker „billbil-kun“ berichtete kürzlich zudem von der PC-Umsetzung eines weiteren PlayStation-Hits. Die Rede ist von „God of War: Ragnarök“. Sollten sich die Angaben von „billbil-kun“ bewahrheiten, dann dürfte die Portierung ebenfalls auf der „State of Play“ angekündigt werden.

Ein weiterer Titel, den die Gerüchteküche zuletzt aufgriff, ist das Sequel zu Sucker Punch‘ „Ghost of Tsushima“. Zu diesem merkte der Leaker „Silknight“ Anfang April an: „Was die Kommunikation angeht, hat sich PlayStation verändert und kündigt Spielankündigungen nun je nach Wichtigkeit bis zu maximal zwei Jahre vor der Veröffentlichung an.“

„Das neue Spiel von Sucker Punch sollte letztes Jahr angekündigt werden, aber etwas hat sich geändert. Die Ankündigung soll nun in den kommenden Monaten erfolgen“, so „Silknight“ weiter.

Ob uns Sucker Punch in der Tat mit „Ghost of Tsushima 2“ überrascht, erfahren wir in Kürze.

