Test Drive Unlimited Solar Crown: Releasetermin des Rennspiels steht – Trailer liefert Eindrücke

Zum Leidwesen der wartenden Community wurde das Rennspiel „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschoben. Damit soll nun aber Schluss sein.

So starteten Nacon und die Entwickler von KT Racing vor wenigen Tagen einen Countdown zu einer bevorstehenden Ankündigung. Wer darauf spekuliert haben sollte, dass sich hinter dem Ganzen der finale Releasetermin versteckt, lag richtig.

Wie Nacon und KT Racing bekannt gaben, erfolgt der Release von „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ in diesem Sommer. Genauer gesagt am Donnerstag, den 12. September 2024. Vorbesteller dürfen bereits am 5. September 2024 loslegen.

Erkundet die Straßen von Hongkong Island

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ orientiert sich spielerisch an seinen beiden Vorgängern und bietet euch eine große offene Spielwelt, die ihr nach Belieben erkunden könnt. Dieses Mal führt unser nach Hong Kong Island, wo wir uns mit anderen Spielerinnen beziehungsweise Spielern zusammenschließen und einer Vielzahl von Aktivitäten nachgehen.

Im Fokus steht dabei der Lifestyle als Rennfahrer. Doch auch wer lediglich ein wenig durch die Straßen von Hong Kong Island cruisen und die virtuelle Natur genießen möchte, kommt auf seine Kosten. Laut den Entwicklern von KT Racing ist es euch überlassen, wie ihr in „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ eure Zeit verbringt.

Gleichzeitig formulierte das Studio das Ziel, mit dem Rennspiel die Liebe zu Autos zu einer gemeinsamen Leidenschaft der Community zu machen. Freunde, Familien, Kollegen und andere Enthusiasten sollen diese in „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ miteinander teilen und auf unterschiedliche Art und Weise ausleben.

Sei es beim Cruisen, Erkunden oder bei der Austragung von kompetitiven Rennen.

Trailer stimmt auf das Rennspiel ein

Passend zur Enthüllung des Releasetermins stellte KT Racing einen neuen Trailer zum Rennspiel bereit. Den Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Meldung für euch zur Einsicht eingebunden.

Im Rahmen des Videos liefern uns die Entwickler zum einen Eindrücke aus der Spielwelt. Zudem verdeutlicht man uns, was „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ sonst noch zu bieten hat.

„Test Drive Unlimited: Solar Crown“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Ursprünglich kündigte KT Racing zudem Umsetzungen für die alten Konsolen PS4 und Xbox One hat. Diese stellte das Studio aber bereits im Jahr 2022 ein.

Aus technischen Gründen, wie es damals hieß.

