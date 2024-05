Ubisoft Forward: Uhrzeit bekannt und erste Spiele für den Livestream bestätigt

Nachdem es in den vergangenen Wochen auf dem Videospielmarkt recht ruhig war, sorgen die Publisher in den nächsten zehn Tagen für eine konzentrierte Welle an Ankündigungen. Auch Ubisoft lässt sich nicht lumpen und veranstaltet eine Forward-Show.

Nachdem schon vor zwei Monaten das Datum des Ubisoft-Events angekündigt wurde, folgte heute die genaue Uhrzeit. Auch einige Spiele nannte der französische Publisher beim Namen.

Weitere Einblicke in Assassin’s Creed Shadows und Star Wars Outlaws

Ubisoft hat bestätigt, dass der Ubisoft Forward Showcase nach einer 30-minütigen Pre-Show am 10. Juni 2024 um 21 Uhr starten wird. Die Dauer ist noch unbekannt, allerdings stehen erste Spiele fest, die der Entwickler und Publisher thematisieren möchte.

Diese Spiele hat Ubisoft für die Forward-Show geplant:

Dabei wird es nicht bleiben und auch die eine oder andere Überraschung ist zu erwarten. Ebenso dürfte „Just Dance“ mit dem gewohnten musikalischen Zwischenspiel auftauchen.

Live erleben werden wir das Ganze wie erwähnt am 10. Juni 2024. Schon zuvor gab Ubisoft bekannt, dass man in diesem Jahr an der Gamescom teilnehmen wird.

Weitere Events, die für die kommenden Tage geplant sind

Ubisoft Forward ist nur eine von vielen Shows, mit denen die Publisher mehrere Tage lang für Aufmerksamkeit sorgen möchten. Der Stream des Summer Game Fest ist für den 7. Juni 2024 geplant und eine Xbox-Präsentation folgt am 9. Juni 2024. Direkt im Anschluss sorgt Activision für die Enthüllung von “Call of Duty: Black Ops 6″, das zum Launch im Game-Pass landen wird.

Das war aber längst nicht alles. Denn der Ankündigungsmarathon setzt sich aus noch mehr Events zusammen:

Auch für die kommende Nacht sind Streams geplant. Sony strahlt eine weitere State of Play aus. Sie kann ebenso live über das Internet verfolgt werden wie eine Konami-Show, die kurz danach zu sehen ist. Hier steht die “Silent Hill”-Reihe im Fokus.

Welche der vielen geplanten Shows der kommenden Tage werdet ihr euch live anschauen?

