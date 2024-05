Alien Rogue Incursion: Gameplay-Trailer stimmt auf Horror-Spektakel für PS VR2 ein

"Alien: Rogue Incursion" zeigt sich in einem Trailer, der einen kurzen Blick auf das Gameplay gewährt. Auch einige Bilder verschaffen einen Vorgeschmack.

Die in der vergangenen Nacht ausgestrahlte State of Play hatte auch für Besitzer des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 etwas in petto. Vorgestellt wurde “Alien: Rogue Incursion”, zu dem im Zuge der Show ein First-Look-Trailer zu sehen war. Er ist weiter unten eingebettet. Auch einige Bilder liegen mittlerweile vor.

Im Trailer wird gezeigt, wie ein Angehöriger der Marine ein verlassenes Schiff erkundet und dabei einem Xenomorph begegnet, bevor es düster wird. Bisher wurde noch kein Veröffentlichungsdatum genannt, jedoch ist geplant, dass der VR-Horror pünktlich zum Weihnachtsfest bereitsteht.

Die nächste Stufe des Action-Horrors versprochen

„Alien: Rogue Incursion“, das bereits im April angekündigt wurde, entsteht bei Survios in Zusammenarbeit mit 20th Century Games auf Basis der Unreal Engine 5. Der Entwickler lädt Spieler ein, „die nächste Stufe des Action-Horrors in VR zu erleben“. Und auch der Trailer macht deutlich, dass für das düstere Erlebnis ausreichend gestärkte Nerven vonnöten sind.

Spieler stehen den Gegnern zwar nicht unbewaffnet gegenüber. Allerdings sei es nicht immer die beste Strategie, sich mit dem Pulse-Gewehr aus jeder Situation herauszuballern, schreibt der zuständige Chief Product Officer auf dem PlayStation-Blog.

“Ständig von unberechenbaren und einfallsreichen Xenomorphs gejagt, sind Kreativität und ein kühler Kopf oft die besten Waffen, vor allem, wenn es darum geht, die Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen”, heißt es dazu weiter.

Spieler, die PlayStation VR2 weiterhin nicht besitzen, können derzeit günstiger zuschlagen:

Schon bald sollen weitere Informationen zu „Alien: Rogue Incursion“ folgen. Dazu gehören Einzelheiten zum Gameplay, zu den Waffen, Charakteren und weiteren Elementen des Spiels.

Nachfolgend zeigt der First-Look-Trailer in einem begrenzten Maße, was Besitzer des PS5-VR-Headsets ab diesem Jahr erleben werden:

Im PlayStation-Store dürfen Spieler, die sich vom PS-VR2-Horror angesprochen fühlen, den Titel auf die Wunschliste packen. Vorbestellungen sind bislang nicht möglich. Und auch der Verkaufspreis ist nicht hinterlegt.

Nachfolgend seht ihr die Bilder, die zusammen mit dem Trailer herausgegeben wurden. Einen Eindruck davon, was „Alien: Rogue Incursion“ in der virtuellen Realität zu bieten hat, vermitteln sie aber nur bedingt.

