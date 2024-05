Astro Bot: Überdimensionales PS5-Abenteuer auf State of Play vorgestellt

Team Asobi nutzte die neueste "State of Play"-Ausgabe wie erwartet, um sein kommendes PS5-Projekt anzukündigen. Alle Infos und den Trailer in dieser Meldung.

Nach einem vorherigen Gerücht des zuverlässigen Leakers billbil-kun und einem Teaser von Team Asobi selbst ist es keine Überraschung: Sony hat auf der heutigen State of Play einen neuen „Astro Bot“-Teil vorgestellt!

So gut wie jeder PS5-Spieler wird das PlayStation-Maskottchen schon mal gesteuert haben. Auf jeder Konsole ist nämlich „Astros Playroom“ vorinstalliert, wobei es sich um ein Geschenk von Sony handelt. Genauer beschrieben ist es eine Tech-Demo, mit der die Fähigkeiten des DualSense-Controllers vorgestellt werden.

Die meisten Spieler hatten hiermit eine Menge Spaß. Nun dürfen sie sich auf ein ausgedehntes Spielerlebnis mit dem putzigen kleinen Roboter freuen.

Über 50 Welten enthalten

Was erwartet euch in „XY“? Astro Bot verschlägt es hier in ein „brandneues, überdimensionales Abenteuer“. Dabei erkundet er sechs verschiedene Galaxien mit mehr als 50 Welten.

Die Vorbestellerphase startet am 7. Juni. Bis zum 6. September müsst ihr euch dann noch gedulden, bis ihr das PS5-Spiel selbst zocken dürft. Von PS VR2 war übrigens keine Rede.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer zu „Astro Bot“ an:

Die Zuschauer sind auf jeden Fall begeistert. So lautet das Kommentar mit den momentan meisten Likes: „Das beste Spiel der gesamten State of Play-Präsentation“. Auch alle anderen User-Stimmen klingen überaus positiv. Lediglich die fehlende VR-Unterstützung erwähnen einige Nutzer negativ.

Was haltet ihr vom neuen PS5-Platformer? Werdet ihr es euch kaufen?

